Украина в марте запустит В«виртуальный реверсВ» газа из Словакии

«ООО «Оператор ГТС Украины» и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запускают виртуальный реверс через точку соединения Вельке Капушаны — Ужгород с 1 марта 2020 года», — указывается в заявлении.

Фото: © Gleb Garanich / ReutersВ компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что газотранспортные системы Украины и Словакии с 1 марта запускают «виртуальный реверс» природного газа.Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании «Оператор ГТС Украины», передает RT.В компании уточнили, что данный реверс будет дополнением к мощностям точки соединения в словацком населённом пункте Будинце, используемым для импорта природного газа в Украину с 2014 года.Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона через газоизмерительную станцию (ГИС) «Дроздовичи» запустила «виртуальный реверс» газа из Польши.