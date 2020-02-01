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Украина в марте запустит В«виртуальный реверсВ» газа из Словакии

root Сегодня, 20:450Новости
Украина в марте запустит В«виртуальный реверсВ» газа из Словакии
Фото: © Gleb Garanich / Reuters
В компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что газотранспортные системы Украины и Словакии с 1 марта запускают «виртуальный реверс» природного газа.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании «Оператор ГТС Украины», передает RT.
«ООО «Оператор ГТС Украины» и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запускают виртуальный реверс через точку соединения Вельке Капушаны — Ужгород с 1 марта 2020 года», — указывается в заявлении.

В компании уточнили, что данный реверс будет дополнением к мощностям точки соединения в словацком населённом пункте Будинце, используемым для импорта природного газа в Украину с 2014 года.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона через газоизмерительную станцию (ГИС) «Дроздовичи» запустила «виртуальный реверс» газа из Польши.

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