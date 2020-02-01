Синоптики прогнозируют 29 февраля в ЛНР до 8 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 29 февраля будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 8 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 28 февраля до 21.00 29 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман; ветер ночью западный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1-3 градуса, днем – 5-7 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля - минус 2 градусов ночью до плюс 6-8 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 29 февраля зафиксировали в 1956 году – минус 15,4 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2004 году – плюс 16,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 29 февраля – 06.33, время захода – 18.39. Продолжительность светового дня составит 12 часов 06 минут.

По предварительному прогнозу, 1-2 марта осадков не ожидается, днем 2 марта ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с, температура воздуха незначительно будет колебаться.

28 февраля — Луганск