Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 29 февраля

Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 29 февраля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

66,9909 рубля

1 ЕВРО

73,7235 рубля

10 украинских гривен

27,2570 рубля

28 февраля — Луганск

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