Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 29 февраля
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 29 февраля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
66,9909 рубля
1 ЕВРО
73,7235 рубля
10 украинских гривен
27,2570 рубля
28 февраля — Луганск
1 доллар США
66,9909 рубля
1 ЕВРО
73,7235 рубля
10 украинских гривен
27,2570 рубля
28 февраля — Луганск
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