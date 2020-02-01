Столичный русский драмтеатр представил премьеру комедии Островского "Лес" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛуганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева представил премьеру комедии Александра Островского "Лес". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на учреждение культуры.Постановку спектакля осуществил актер и режиссер из Йошкар-Олы Сергей Васин.На сцене показаны взаимоотношения людей совершенно разных взглядов и разного социального статуса, в частности, отношения двух молодых людей и страсть немолодой, но богатой помещицы к юному гимназисту-недоучке, и интриги, которые плетут два бродячих артиста.Сыгравший комика Несчастливцева актер Дмитрий Иванов рассказал, что был счастлив произносить со сцены яркие и эмоциональные реплики своего героя. И, несмотря на то, что лично не согласен со взглядами Несчастливцева, уверен, что роль удалась."Режиссер - действительно, профессионал, мастер своего дела. С ним было работать очень легко, мы его понимали с полуслова, он понимал нас тоже абсолютно с полуслова", - отметил он.Молодая актриса Валерия Довгалева также создавала свою роль вопреки своему характеру, получив на выходе удовлетворение и восторг от результата."Эмоции на высшем уровне! У меня было уже много премьер, но сегодня себя чувствую как-то по-особенному. Режиссеру большое спасибо, он очень хорошо с нами поработал, он очень многому нас, молодежь, научил, очень приятно с ним работать, – сказала она. – Что касается темы, то она абсолютно актуальная – что счастье за деньги не купишь, и я полностью согласна с автором"Образ помещицы Раисы Павловны, созданный на сцене заслуженной артисткой ЛНР Светланой Степкиной, по признанию ее коллег, "не похож ни на один из созданных ею ранее". По словам актрисы, такое мнение является лучшей наградой за проделанную работу.Она уверена, что благодаря виртуозной работе режиссера очень многие зрители узнают среди персонажей постановки самих себя, увидят свои жизненные истории, а может быть, и вынесут какие-то уроки."Почему классик вечен? Люди меняются, костюмы меняются, эпохи меняются, появляются другие машины, а смысл грехов остается тот же. И здесь Островский вскрывает тот нарыв, который будет вечен, - пояснила актриса. – Страсти, которые кипят на сцене, они не поменялись со временем. И в нашей жизни есть женщины, бизнесвумен, у которых есть деньги, а любви то нет. А они этого хотят! Они хотят, чтобы их научились любить без денег, без машин, без их бизнеса – и это вечная проблема. Вечная проблема и у несчастных девочек, которые хотели бы удачно выйти замуж, а тоже бесприданницы. Те же мальчики, которые тоже любят, а бесприданницу взять папа не велит. Это вечные проблемы…"Режиссер спектакля рассказал, что драматургический материал был предложен администрацией театра, и он с удовольствием согласился его поставить."Это классическое произведение, оно культовое, и в этом театре необходимо, во-первых, для развития классического репертуарного плана, во-вторых, это важно было для актеров сделать, потому, что это та основа, на которой обучается молодежь, на которой театр растет", - рассказал постановщик."То, что мы сделали, – это сделано нашими сердцами, нашей душой, это то, как мы, современные люди, услышали классическое произведение. Основной темой является тема любви и вопрос цены счастья: а сколько это стоит, а какой валютой за него расплачиваться? И вообще – возможно ли это счастье каким-то образом приобрести? И мы ответили себе, что, конечно, невозможно – это очевидно. Но герои наши стараются приобрести счастье и, может быть, даже не заслужив его, а сокращенным путем – купив, например…" – рассказал замысел спектакля режиссер.Что из этого получилось, Васин предложил увидеть лично, посетив театр.Как режиссер гость из Марий Эл впервые сотрудничает с луганским русским драмтеатром, однако со служителями театра его связывают давние профессиональные и дружеские отношения: на протяжении трех лет подряд он приезжал с гастролями в столицу ЛНР на Международный открытый театральный фестиваль "Госпожа Удача" в составе Академического русского драматического театра имени Константинова из Йошкар-Ола. За месяц, в течение которого шла работа над "Лесом", режиссеру удалось осмотреться и увидеть Луганск."Я вижу, что жизнь в Луганске налаживается, что вы начинаете восстанавливаться от всего, от войны, что вы приходите в какую-то норму. Я вижу больше людей, я вижу больше машин, и хочется, чтобы это развивалось, чтобы был мир, чтобы были человеческие взаимоотношения, чтобы вы получили достойную жизнь", - пожелал он.Директор театра, заслуженный деятель искусств ЛНР Галина Михайлюк-Филиппова отметила, что постановка стала результатом Международного фестиваля русских театров "Мост дружбы", во время которого в 2017 году коллектив Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева познакомился с коллегами из разных театров России, среди которых был и Васин."И этот спектакль на многие годы останется в репертуаре нашего театра и в нашей памяти!" – выразила уверенность Михайлюк-Филиппова.Спектакль идет в двух действиях с антрактом. В следующий раз его можно посмотретьЛуганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева расположен по адресу:Касса театра работает в будние дни с 10.00 до 17.45, а в выходные – с 09.30 до 16.30. Дополнительную информацию можно получить по телефону28 февраля — Луганск