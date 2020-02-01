Встречу "нормандской четверки" могут перенести, заявили в МИД Украины

"Хотелось бы, чтобы произошла (встреча глав государств в "нормандском формате" в апреле), но очевидно, как показывает ситуация, может быть перенесена немножко дальше", - заявил Пристайко в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: ReutersМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированная на апрель встреча глав государств "нормандской четвёрки" (Германия, Россия, Украина и Франция) может быть перенесена на более поздний срок, передает РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что конкретной даты проведения "нормандского" саммита в Берлине пока нет. По его словам, еще предстоит понять, в какой степени реализованы те договоренности, которые были достигнуты в Париже. В МИД РФ также отмечали, что заявления Киева и степень выполнения им "Парижского пакета" договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле.По его словам, для проведения очередной встречи глав государств, должны быть выполнены договоренности предыдущего "нормандского" саммита.