Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 29.02.2020
Контрольные пункты въезда-выезда открылись вовремя и функционируют в штатном режиме. В общем, через КПВВ последовало 33,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8200 человек и 1115 транспортных средств;
«Марьинка» — 6935 человек и 1285 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6435 человек и 1235 транспортных средств;
«Гнутово» — 2530 человек и 585 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9270 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/50; «Марьинка» — 10/110; «Новотроицкое» — 20/25; «Гнутово» — 20/15.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:55 28
«Майорское» — 8200 человек и 1115 транспортных средств;
«Марьинка» — 6935 человек и 1285 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6435 человек и 1235 транспортных средств;
«Гнутово» — 2530 человек и 585 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9270 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/50; «Марьинка» — 10/110; «Новотроицкое» — 20/25; «Гнутово» — 20/15.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:55 28
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