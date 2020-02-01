Луганчанка Елена Нонкина: "Я – счастливый человек с необычным днем рождения"

О традициях празднования своего необычного дня рождения ЛИЦ рассказывает жительница Луганска Елена Нонкина, которая 29 февраля отмечает 60-летний юбилей.– Да, я родилась в Луганске 29 февраля 1960 года и всю жизнь прожила в своем любимом городе.Мама рассказывала, что я появилась на свет в роддоме по улице Кирова Каменнобродского района, где тогда жила моя семья. Родилась вскоре после полуночи, и родители очень просили, чтобы моей датой рождения записали не 29-е, а 28 февраля. Но врачи категорически отказались, и с тех пор у меня такой необычный день рождения – раз в четыре года.– Конечно. Правда, за 60 лет я отмечала день рождения 29 февраля только 15 раз. В другие годы праздновала 1 марта, потому что считается, что раньше отмечать нельзя – плохая примета.Когда день рождения праздновался "день в день", торжества всегда проходили очень массово – собирались все родственники, коллеги, друзья, которых у меня немало, до сих пор общаюсь даже с некоторыми одноклассниками. Праздновали по-разному: иногда собирались дома, иногда – в ресторане. Но, в общем, дни рождения в високосные годы не очень отличались от остальных.– Я окончила экономический факультет машиностроительного института (ныне – Луганский национальный университет (ЛНУ) имени Владимира Даля – примечание ЛИЦ). Потом меня родился сын, и два года я не работала. А затем устроилась в областное управление статистики, где проработала семь лет, после чего перешла в областное финуправление.Спустя какое-то время меня пригласили на работу в налоговую службу. Сначала было немного сложно, пришлось осваивать компьютер, но, я считаю, если человек хочет – он всему научится. Во всяком случае, у меня получилось. И 14 ноября нынешнего года исполнится 25 лет, как я работаю в Государственной налоговой инспекции Жовтневого района Луганска. Я продолжаю там работать и сейчас – в отделе учета и отчетности. Так что в этом году у меня будет еще один юбилей.Мама у меня замечательная, ей в прошлом году исполнилось 85 лет. Она 10 лет работала секретарем Каменнобродского райисполкома, потом столько же – директором детского дома. И сейчас, в своем почтенном возрасте, является председателем комитета местного самоуправления квартала Солнечный. До сих пор в меру своих возможностей помогает людям, которые к ней обращаются.К сожалению, мои родители разошлись, когда мне было 13 лет. Но с отцом мы общались всю жизнь, он был главным инженером луганского "Зеленстроя" и, увы, уже ушел из жизни. Меня воспитывал отчим, который был очень хорошим, добрым человеком, я искренне любила его. Всегда помню этих людей и благодарна им за все, что они для меня сделали.Моему сыну в этом году исполнится 39 лет, он работает в магазине "Стройцентр", живет в гражданском браке, я очень жду внуков.– Трудно, как, наверное, и все остальные луганчане.До конца июлямы с мамой и сыном находились в Луганске, и вспоминать происходившее тогда мне до сих пор страшно. К постоянным обстрелам города киевскими силовиками мы как-то привыкли, и мама категорически не хотела никуда уезжать. Но когда не стало ни света, ни воды, а сын перестал работать (он до начала боевых действий был продавцом в "Эпицентре"), мы остались практически без средств к существованию.У нашей семьи есть дача за Счастьем, на территории, которая сейчас подконтрольна Украине, все лето мы обычно проводили там. И в августе 2014 года тоже уехали на дачу, чтобы как-то выжить. Пробыли там месяца полтора и вернулись в Луганск в конце сентября, как только появилась такая возможность.Многое запомнилось из того страшного лета. Хорошо помню гибель ни в чем не виноватых людей в квартале 50 лет Октября, на перекрестке возле кафе "Марика". Это было очень страшно!Когда мы уже уехали на дачу, приходилось изредка прорываться на попутках в Луганск, потому что здесь оставались две наши кошки – одна в маминой квартире, другая – в моей. Однажды снаряд разорвался неподалеку от дома, где жила моя мама, тогда погибли три человека. А мы с друзьями как раз приехали в город. Помню, подходим к дому, а окна все открыты – от ударной волны. Подумали, что кошка погибла или сбежала, а она так испугалась, что под ванну забралась – мы ее еле нашли.В общем, как-то пережили все это. Правда, с дачей пришлось попрощаться. Мы не были там уже пять лет, поскольку выехать на территорию Украины у нас нет возможности.– Наверное, послевоенный юбилей, когда мне исполнилось 55 лет. Это было в 2015 году, мы только начали работать, только вышли – с 1 января. Поздравляли и коллеги, и руководство. Помню, весь коллектив собрался в кабинете руководителя, он мне преподнес цветы, потом коллеги читали для меня стихи. Было очень трогательно.– Да нет, все как у всех. Сын обычно дарит мне практичные подарки, всегда спрашивает: "Мама, что тебе надо?". А когда был маленький, как все дети, преподносил свои рисунки и поделки. Наверное, это и были самые дорогие для меня подарки.– Пока здоровье позволяет, буду работать, потому что работу свою очень люблю. И коллеги у меня прекрасные, с ними расставаться не хочется.– Собираюсь отметить его в кафе, естественно, 29 февраля. Соберутся родные, коллеги, друзья. Надеюсь, что снова услышу хорошие слова от дорогих мне людей. Хотелось бы, чтобы и мне, и моим гостям было интересно, весело, чтобы этот день всем нам запомнился.– Я – счастливый человек, и мой необычный день рождения никак не повлиял на мою жизнь. Рядом дорогие мне люди, я живу в любимом городе и всегда занималась тем, что мне нравится. А что еще нужно для счастья? Так что, наверное, не во все приметы нужно верить.29 февраля — Луганск