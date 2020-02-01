В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

"Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца города Еревана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

"Подозреваемый сообщил гражданину, что его вопрос решен положительно и, в качестве благодарности за содействие, последнему необходимо приготовить "покровителю" сумму в размере 60 тысяч долларов США, передавать которую можно по частям. Желавший скорейшего трудоустройства житель Томска, выразил свое согласие", - говорится в сообщении.

Фото: © Sputnik / Табылды КадырбековЛжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ, передает РИА Новости.Задержанный выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам крымского управления ФСБ и предлагал за деньги устроить жителя из Томска в следственный комитет региона.Подозреваемый задержан с поличным при передаче первой части финансового транша в размере 20 тыс долларов. Свою вину задержанный признал полностью. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Проверяется информации о причастности мужчины и к другим мошенническим схемам.