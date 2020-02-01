В Луганске МГБ арестовала фотокорреспондента Российского Информационного Агентства «Новости»
В Луганске МГБ задержало фотокорреспондента Виталия Ромаса, работающего на кремлевский медиахолдинг «Россию сегодня».
Об этом сообщило входящее в холдинг агентство «РИА Новости».
В.Ромаса обвиняют в «возбуждении ненависти», открыто уголовное дело против него.
«15.01.2020 в отношении Ромаса Виталия Викторовича... применены меры превентивного задержания. 20.02.2020 в отношении Ромаса В.В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 343 ч. 2 п. «в» УК ЛНР», — говорится в ответе МГБ на официальный запрос агентства.
До войны Ромас снимал для телеканала «Интер». Политика - Сегодня, 11:31 30
Об этом сообщило входящее в холдинг агентство «РИА Новости».
В.Ромаса обвиняют в «возбуждении ненависти», открыто уголовное дело против него.
«15.01.2020 в отношении Ромаса Виталия Викторовича... применены меры превентивного задержания. 20.02.2020 в отношении Ромаса В.В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 343 ч. 2 п. «в» УК ЛНР», — говорится в ответе МГБ на официальный запрос агентства.
До войны Ромас снимал для телеканала «Интер». Политика - Сегодня, 11:31 30
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