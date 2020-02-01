Луганский аграрный университет получит 187 миллионов
На перспективное развитие перемещенного Луганского национального аграрного университета область выделит 187 миллионов.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Луганскую ОГА.
Так, 28 февраля коллегия Луганской облгосадминистрации утвердила «Стратегию развития Луганской области на 2021-2027 годы».
План мероприятий на 2021-2023 годы разработан по четырем программам, в рамках которых в течение ближайших четырех лет будут внедряться проекты регионального развития.
По первой программе — «Экономический рост региона: конкурентоспособность, смарт-специализация, благоприятную бизнес-среду» на развитие Луганского национального аграрного университета предусмотрено 187 млн грн.
Напоминаем, что с началом боевых действий Луганский национальный аграрный университет был временно перемещен в г. Харьков, а в августе 2018 года приказом Министерства образования и науки Украины возвращен в Луганскую область, учебный процесс с 1 сентября 2019 года ведется в обособленых структурных подразделения университета в городах Старобельск, Константиновка, Славянск, а также с. Веселое, Старобельского района. Новости Региона - Сегодня, 11:04 56
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Луганскую ОГА.
Так, 28 февраля коллегия Луганской облгосадминистрации утвердила «Стратегию развития Луганской области на 2021-2027 годы».
План мероприятий на 2021-2023 годы разработан по четырем программам, в рамках которых в течение ближайших четырех лет будут внедряться проекты регионального развития.
По первой программе — «Экономический рост региона: конкурентоспособность, смарт-специализация, благоприятную бизнес-среду» на развитие Луганского национального аграрного университета предусмотрено 187 млн грн.
Напоминаем, что с началом боевых действий Луганский национальный аграрный университет был временно перемещен в г. Харьков, а в августе 2018 года приказом Министерства образования и науки Украины возвращен в Луганскую область, учебный процесс с 1 сентября 2019 года ведется в обособленых структурных подразделения университета в городах Старобельск, Константиновка, Славянск, а также с. Веселое, Старобельского района. Новости Региона - Сегодня, 11:04 56
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