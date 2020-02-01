Пенсионеры Луганска перестанут получать пенсию с 1 августа, если не пройдут сверку данных в Пенсионном фонде



Она напомнила, что актуализация данных получателей пенсий пройдет в ЛНР с 1 февраля по 30 июня. С целью равномерного распределения нагрузки на специалистов органов Пенсионного фонда разработаны графики ежедневного приема граждан и выездных приемов, которые размещены на официальном сайте ведомства.

«После 30 июня мы людей, которые не прошли актуализацию, индивидуально уведомим пофамильно на их личный адрес о том, что им необходимо прийти к нам до 25 июля. Если такая работа не будет проведена по отдельным людям, то с 1 августа выплата будет приостановлена до того как мы не увидим пенсионера», — отметила Васильева. Экономика - Сегодня, 10:22 185 Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР с 1 августа приостановит выплаты не прошедшим актуализацию данных получателям пенсионных выплат Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила председатель ведомства Татьяна Васильева.Она напомнила, что актуализация данных получателей пенсий пройдет в ЛНР с 1 февраля по 30 июня. С целью равномерного распределения нагрузки на специалистов органов Пенсионного фонда разработаны графики ежедневного приема граждан и выездных приемов, которые размещены на официальном сайте ведомства.«После 30 июня мы людей, которые не прошли актуализацию, индивидуально уведомим пофамильно на их личный адрес о том, что им необходимо прийти к нам до 25 июля. Если такая работа не будет проведена по отдельным людям, то с 1 августа выплата будет приостановлена до того как мы не увидим пенсионера», — отметила Васильева. Экономика - Сегодня, 10:22 185

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