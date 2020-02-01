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На погашение долгов по зарплатам шахтерам выделили еще 654 млн гривен

bot Сегодня, 12:300Новости
На погашение долгов по зарплатам шахтерам выделили еще 654 млн гривен
На следующей неделе перечислят 654 млн гривен на выплату долгов по заработной плате шахтерам.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

«На следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в целом по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» в 2020 году планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней 1 962 746,1 гривен.

Зеленский во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли 25 февраля заявил, что все долги по заработной плате перед украинскими шахтерами должны быть погашены в течение марта-апреля этого года. Новости Украины - Сегодня, 11:48 56

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