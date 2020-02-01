Госбюро расследований Украины ведет 51 "дело "Евромайдана"

"В производстве специального подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел "Евромайдана" по состоянию на конец февраля находится 51 дело", - говорится в сообщении.

Фото: © BULENT KILIC / AFPГосударственное бюро расследований (ГБР) Украины по состоянию на конец февраля ведет 51 "дело "Евромайдана", говорится в отчете врио директора ГБР Ирины Венедиктовой, опубликованном на сайте, передает РИА Новости.Ранее следователь ГБР Александр Чорноблавский заявил, что бюро расследований в феврале возбудило новое уголовное дело в рамках расследования событий "Евромайдана".Кроме того, в отчете подчеркивается, что в феврале была утверждена новая организационная структура бюро, которой предусмотрено создание отдельного управления по расследованию этих дел.Ранее Венедиктова заявила, что закон об амнистии участников "Евромайдана", который был принят в феврале 2014 года, необходимо отменить для объективного расследования событий 2014 года в Киеве.