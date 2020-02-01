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Скабеева прокомментировала отказ Киева праздновать День Победы

Sergey Сегодня, 13:000Новости
Скабеева прокомментировала отказ Киева праздновать День Победы
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала отказ украинских властей праздновать День Победы.
По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский пошел на поводу у "гражданского общества" и "нациков", которые выступили против его поездки в Москву, передает РИА Новости.
"Упускает свой шанс войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров, зря", - написала Скабеева в своем телеграм-канале.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая.
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
День Победы 9 мая также остается праздником, однако основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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