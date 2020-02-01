Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ, следивший за патрулями ОБСЕ у Калиновки

Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, следивший за передвижением патрулей наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у поселка Калиновка. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что украинские силовики продолжают активно использовать БПЛА для ведения разведки и наблюдения за патрулями миссии ОБСЕ.

"Так, 28 февраля в районе населенного пункта Калиновка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку. Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео движение автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения ВСУ", - рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы уточнил, что беспилотник был запущен с позиций 59-й бригады ВСУ, находящихся в районе Луганского.

Ранее в пресс-службе управления оборонного ведомства сообщали, что Народная милиция ЛНР в 2019 году уничтожила свыше 50 ударных и разведывательных БПЛА киевских силовиков.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 февраля — Луганск