Журналиста Алексея Пивоварова не пустили на Украину

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке", — написал он в Facebook.

"Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т. д.), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за нее", — добавил Пивоваров.

Фото: © РИА Новости / Вадим ЖерновГлавный редактор российского телеканала RTVI Алексей Пивоваров рассказал, что пограничники в аэропорту Киева не пропустили его на Украину, передает РИА Новости.Затем, по словам Пивоварова, ему вручили постановление о том, что он не смог подтвердить причину пребывания на Украине.RTVI (Русское международное телевидение) — международный русскоязычный телеканал, вещающий на территории некоторых государств СНГ, стран Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других стран. Общая аудитория телеканала составляет около 25 миллионов человек.В кабельных сетях Украины вещание RTVI прекращено с сентября 2018 года. В марте 2019-го этот запрет продлили еще на год.