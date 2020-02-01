Никто не питал иллюзий о популярности Зеленского за период его президентства – профсоюз

Никто не питал иллюзий относительно популярности президента Украины Владимира Зеленского на протяжении его президентства. Об этом ЛИЦ заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Константин Бутримов.

"Иллюзий относительно популярности Зеленского на протяжении всего его президентского срока никто не питал. Особенно с учетом того, что с первого дня президентства он только подтверждает, что является артистом, который говорит, но не делает", - отметил он.

Профсоюзный лидер рассказал, что Зеленский называет себя "президентом мира", но в то же время Донбасс подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

"Такое лицемерие способствует снижению его рейтинга. Люди не видят реального прекращения обстрелов территорий Республик Донбасса. Люди не видят перспектив к миру, обещанных посадок олигархов, народовластия и воплощения прочих красивых обещаний клоуна, возглавившего целое государство", - подчеркнул Бутримов.

29 февраля — Луганск