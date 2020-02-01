Более 300 производителей представили продукцию на ярмарке в честь Масленицы в Луганске (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦБолее 300 товаропроизводителей представили свою продукцию на ярмарке, посвященной празднованию Масленицы, которая состоялась на Ярмарочной площади столицы Республики. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.На ярмарке, организованной администрацией Луганска при поддержке общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", в широком ассортименте были представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодоовощная продукция, продукция пищевых предприятий города и Республики по ценам товаропроизводителей."Это традиционная ярмарка и мы очень рады, что сегодня праздник получился, потому что очень много людей. Мы прошлись по рядам, посмотрели, хорошая идет торговля, люди довольны, подходят, благодарят, и для нас это очень важно", - подчеркнул глава администрации Луганска Манолис Пилавов.Начальник управления по вопросам торговли и сферы услуг администрации Луганска Александр Филипский уточнил, что более 300 товаропроизводителей представили свою продукцию на празднике.Так, посетители ярмарки могли приобрести один килограмм охлажденной курятины за 112 руб., аналогичная по весу свиная лопатка стоила 240 руб., копченые куриные окорочка – 205 руб., сало – от 130 руб., скумбрия – 155 руб., сельдь – 113 руб., сосиски – от 130 руб., сливочное масло – от 290 руб., сыр – от 300 руб. Стоимость десятка яиц составляла 30 руб., 0,5 л меда – от 150 руб., 0,9 л молока – 31 руб., а пачка макаронных изделий весом 800 г стоила 27 руб.Участники ярмарки представили не только большое разнообразие товаров по выгодным ценам, но и пекли и раздавали блины.Народные мастера удивляли на празднике своими изделиями декоративно-прикладного искусства, а вокальные и хореографические коллективы Луганска радовали гостей ярмарки выступлениями.Также для посетителей праздника были организованы увлекательные конкурсы, народные игры и забавы. Самые отважные луганчане залазили на Масленичный столб, наверху которого были закреплены конверты с названиями призов, предоставленных "Миром Луганщине". В этой традиционной забаве участвовали школьники, студенты и даже 60-летний пенсионер, который в считаные минуты оказался на верхушке столба."Замечательная ярмарка, я всегда на них хожу, в этот раз вот купила побольше яиц – будут делать блины и угощать родных, друзей, соседей. Здесь и мясо, и рыба, и грибы по приятным ценам, я вот их тоже не смогла обойти стороной, так что сегодня вечером буду радовать семью вкусным ужином", - рассказала луганчанка Ольга Слуцкая.29 февраля — Луганск