Киевские силовики разместили зенитки и БТРы в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили зенитные установки и бронетранспортеры в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В зоне ответственности 46-й бригады отмечено размещение одной зенитной установки ЗУ-23 вблизи населенного пункта Счастье. Еще одна зенитная установка ЗУ-23 была обнаружена на северной окраине населенного пункта Петровка", - рассказал он.

Филипоненко добавил, что жилых районах Станицы Луганской зафиксировано размещение трех бронетранспортеров.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 февраля — Луганск