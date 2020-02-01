Эрдоган предложил Путину оставить Турцию В«один на одинВ» с Сирией

«И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдём. Я сказал Путину: «Оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», — цитирует его РИА Новости.

Фото: ReutersТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии, передает RT.По его словам, сирийский вопрос «ни в коем случае не является авантюрой или стремлением расширить границы».Он также заявил, что турецкая сторона вошла в Сирию «не по приглашению» президента Сирии Башара Асада, а «по приглашению сирийского народа».Ранее МИД России сообщил, что представители России и Турции в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.