Зеленский вместо запуска канала в Донбассе должен начать выполнять "Минск" – депутат

Президент Украины Владимир Зеленский вместо запуска нового телеканала для вещания в Донбассе должен начать выполнять Минские соглашения и прекратить конфликт в регионе. Об этом ЛИЦ заявил депутат Народного Совета ЛНР Александр Ермоленко.

Зеленский анонсировал масштабную информационную войну в Донбассе сразу после победы на выборах главы государства. Государственный телеканал для вещания в Донбассе запустят на средства, предоставленные американским Агентством по международному развитию. Украинские СМИ сообщили, что запуск телеканала, который будет называться "Дом", состоится 1 марта, а его презентация – в понедельник, 2 марта.

"Очень весело живется президенту Зеленскому, вместо того, чтобы прекратить бомбить нашу территорию, он утвердил название нового телеканала, который рассчитан на вещание на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Канал будет называться "Дом", - рассказал Ермоленко.

"Наверное, это очень важно, раз название канала утверждал лично президент, как будто главе государства заняться больше нечем! Лучше бы он, если считает Донбасс частью своего государства, начал выполнять Минские договоренности!" - подчеркнул депутат.

Он уточнил, что логотип нового телеканала выполнен так, что слово "Дом" можно будет прочитать как на украинском языке, так и на русском, само же название канала ориентировано на что-то близкое и родное, но это очередная уловка президента Украины.

"Через СМИ он (Зеленский – примечание ЛИЦ) пытается проводить пронационалистическую агитацию среди нашего населения, надеясь на то, что, смотря пропагандистский телеканал, мы забудем как убивал нас Порошенко и продолжает убивать Зеленский", - пояснил парламентарий.

Ермоленко сказал, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский обещает с помощью телеканала "Дом" начать диалог с жителями ЛНР и ДНР.

"Лучшим диалогом с нами будет взятие под личный контроль господином Зеленским всех военизированных бандформирований на территории Украины, наведение порядка во всей вертикали власти на Украине, снятие экономической и транспортной блокады, выплата законной заработанной пенсии нашим пенсионерам и прекращение обстрелов территорий Республики", - отметил депутат.

Он добавил, что жители Донбасса хотели бы, чтобы президент Украины не на словах, а на деле приложил усилия для установления мира в регионе.

29 февраля — Луганск