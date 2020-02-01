"Лугаком" к вечеру возобновит работу сервиса электронного пополнения счета

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" к вечеру возобновит работу сервиса электронного пополнения счета. Об этом говорится на официальном сайте компании.

"В связи с проведением плановых работ на технологической площадке оператора "Лугаком" произойдет временное прерывание сервиса электронного пополнения счета 29 февраля 2020 года с 09.00 до 16.00", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что пополнение счета с помощью скретч-карт доступно в штатном режиме.

29 февраля — Луганск