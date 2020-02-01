Птицеводы ЛНР, ДНР, России и Белоруссии показали своих питомцев на выставке в Красном Луче (ФОТО)

Выставка-ярмарка голубей, декоративных птиц и домашних животных с участием заводчиков из ЛНР, ДНР, России и Белоруссии прошла во Дворце культуры имени Ленина Красного Луча по инициативе территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщили в пресс-службе движения.Выставку постелили более 2 тыс. зрителей, в их числе была и советник главы ЛНР Марина Филиппова."Сегодняшняя выставка – это праздник и для жителей города, и для заводчиков птиц. Спасибо организаторам – инициаторам выставки общественному движению "Мир Луганщине". Сегодня птицеводы со всей Республики продемонстрировали свои успехи, обменялись опытом, а краснолучане полюбовались красотой и разнообразием птиц", - сказал глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко.Председатель краснолучской общественной организации (ОО) "Клуб голубеводов "Высокий полет" Игорь Шахов отметил, что в выставке участвуют заводчики из городов и районов ЛНР – Луганска, Стаханова, Брянки, Свердловска, Перевальска, Алчевска, Лотиково, Селезневки, ДНР – Донецка, Макеевки, Снежного, Тореза, Енакиево, Горловки. Российскую Федерацию на выставке представили заводчики из Воронежа, Курска, Липецка, Белгорода, Донецка Ростовской области, Краснодарского края, а также были гости из Белоруссии.По итогам выставки, победители, определенные судейской коллегией, были награждены кубками, грамотами и сувенирами от общественного движения "Мир Луганщине".Одна из воинских частей Республики и депутат Народного Совета ЛНР Сергей Серов организовали работу полевой кухни и раздачу угощений к чаю. По традиции в завершении мероприятия у Дворца культуры в небо выпустили голубей.29 февраля — Луганск