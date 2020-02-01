Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России

"Кто-то предлагает потанцевать на свадьбе, кто-то говорит, а почему бы не восстановить участие в G7, кто-то говорит, что "я вынужден ехать, потому что мы — небольшая страна, и давайте мы поедем в Москву о чем-то поговорим", — сказал Пристайко.

Фото: © Anatolii Siryk/ZUMAPRESS.com / globallookpress.comМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что расчеты Киева на международную изоляцию России не оправдались. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", передает РИА Новости.Дипломат пожаловался на то, что Россия могла бы нести потери от изоляции, но лидеры западных стран нарушают эту политику.По его словам, это говорит о смягчении позиции лидеров европейских стран. Тем не менее, считает Пристайко, Украине нужно напоминать им о политике "изоляции", введенной после воссоединения Крыма с Россией, и спрашивать, почему они поменяли свое мнение.При этом глава украинского МИД допустил, что курсу на изоляцию Москвы пришел конец."Если мы понимаем, что это процесс необратимый, каким образом его, мягко говоря, возглавить?" — спросил Пристайко.