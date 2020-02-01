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На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки

root Сегодня, 18:3034Новости
На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки
Фото: © dpsu.gov.ua
Государственная погранслужба Украины сообщила, что в страну вернулись четверо украинских рыбаков, которые были задержаны российскими пограничниками в середине февраля, передает RT.
«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.

В погранслужбе добавили, что тактическая катерная группа морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянска, где сейчас устанавливаются все обстоятельства задержания рыбаков российской стороной.
Отмечается, что каждого из них привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море. На их судно наложили запрет выхода в море на 30 суток.
15 февраля сотрудники крымского погрануправления ФСБ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя украинцами на борту.

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