ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ фильма "Т-34" для жителей Лотиково (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" провели бесплатный показ художественного фильма "Т-34" для жителей поселка городского типа Лотиково Славяносербского района. Об этом сообщили в пресс-службе движения."2020 год – год Великой Победы и год великой памяти по погибшим воинам Советской армии, защитившим родную землю от немецко-фашистских захватчиков. И как бы сегодня Украина, Польша, Прибалтика и другие страны не пытались переписать историю Великой Отечественной войны, как говорят на Руси: "Из песни слов не выбросишь". Европу освободили советские войска. Не американские или какие-то другие. Горжусь тем, что 2014 году мы не предали свою историческую память", - отметила председатель Лотиковского первичного отделения "Мира Луганщине" Светлана Муха.Она поблагодарила активистов движения за показ фильма и выразила надежду, что молодежь будет чтить и уважать ветеранов Великой Отечественной войны, воспитывая в себе дух патриотизма и любви к Родине.Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках, Кировске, прифронтовом поселке Фрунзе Славяносербского района, Стаханове, Антраците и Первомайске.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.29 февраля — Луганск