Луганский театр кукол представил спектакль для взрослых "Все лучшее – детям" (ФОТО)

Луганский академический театр кукол показал премьерный философский спектакль для старшей аудитории "Все лучшее – детям", поставленный по пьесе российского драматурга Екатерины Орловой. О новой постановке, ее формате и о своих впечатлениях ЛИЦ рассказывают руководители луганских театров, режиссер и сами актеры.БУДЕТ ИМЕТЬ УСПЕХРежиссер театра и постановщик спектакля Валерий Середа уверен, что "Все лучшее детям" станет весьма перспективной работой. Непосредственно на сцене в постановке задействовано шесть человек. Хронометраж составляет 1 час 15 минут. Но главное – спектакль легок, весел и позитивен."Спектакль очень многообещающий, в нем много надежды и, я думаю, нашему луганскому зрителю он обязательно понравится. Он легкий, но со смыслом. Призывает к тому, что, несмотря на всякие разные наши трудности, материальные в том числе, детей обязательно нужно заводить. Об этом и постановка. Естественно, в юмористической форме. Здесь мы переплетаем и мистику, происходящую на небесах, и нашу земную жизнь. В этом весь смысл. Одна семья, проживающая в небольшой квартире, и вот вдруг у них вот получается оттуда, знак свыше – двойня. А им тут самим тесновато в этой квартире ", - рассказывает он."Мы его обязательно выставим на открытом международном театральном фестивале имени Павла Луспекаева "Госпожа Удача". Нам очень сильно верится, что спектакль будет иметь успех. Он не тяжелый в восприятии. Добавлю к Луспекаевскому фестивалю, что туда Горловский театр привезет мою постановку, что лестно, конечно, буду участвовать двумя спектаклями сразу двух театров", - смеется Середа.ЯДЕРНАЯ СМЕСЬАктер и режиссер театра кукол Артем Малахов сыграл в этом спектакле одну из ключевых ролей – ангела, приносящего на землю детей."Работа для меня лично как для исполнителя была очень нестандартной. В первую очередь потому, что качество моего персонажа, воплощенного образа, мне, как человеку и личности, абсолютно нехарактерно. Здесь не получилось работать на каких-то наработанных штампах, клише, нужно было искать полностью новый путь. Это очень хорошо, это профессиональный рост", - отмечает он."О внешнем восприятии спектакля сказать сложно, потому что я внутри работаю, для меня это другое впечатление абсолютно. Не зрительское впечатление. Для меня профессиональное впечатление – это другое. Однозначно, постановка очень энергичная, это даже немного такой себе "ситком" (комедия положений – примечание ЛИЦ) получился. Это ядерная смесь, конечно, и это интересно", - рассказал артист.ТРЕТИЙ СПЕКТАКЛЬ"Все лучшее – детям" стал для художника по свету Валерия Галкина третьим по счету спектаклем, где он выступил еще и как композитор."Это третий спектакль. Первый был "Дюймовочка" для маленьких деток. Вторым стал "Идущая к морю" – оказался очень серьезной работой в плане музыки. Проблема в том, что тема северных народов не очень для меня близкая, пришлось как-то изучить тему и приспособиться к этой стилистике. А вот эта работа, скажем так, более "попсовая", нежели "Идущая к морю", но, тем не менее, со своими интересностями", - улыбается он."Театральная музыка сама по себе интересна. Она, с одной стороны, легкая, а с другой – тяжелая. Легкая потому, что не надо такого классического сонатного аллегро, развития формы, темы и так далее. Но, с другой стороны, иногда нужно как раз избавиться от какой-то квадратности музыки. Нужно сделать золотую середину меж классической и поп-музыкой. Плюс, естественно, различные задачи под различные действия. Вплоть до того, что приходится в музыке вымерять какое-то посекундное действие", - рассказывает композитор.ЖИВЫМ ПЛАНОМСыгравшая роль Лены – мамы, ждущей детей, – актриса Екатерина Никитко отмечает новизну и необычность этого спектакля."В наш театр я пришла в феврале 2016, после нашей академии (Луганская государственная Академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского – примечание ЛИЦ). Спектакль для меня оказался очень интересным. Знаете, такое что-то новое и необычное: мы-то привыкли больше к кукольным работам, а это моя первая работа во взрослом спектакле, где я играю живым планом. Естественно, и куклы тоже есть в начале и в конце, а так все действие идет живым планом. Со стороны, наверное, виднее, но, конечно, интересно. Я бы очень хотела со стороны на это все посмотреть. В целом впечатление нового, интересного, смешного и необычного", - рассказывает актриса.АБСОЛЮТНО СЕМЕЙНЫЙ, СЧАСТЛИВЫЙ ВЕЧЕРДиректор Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева Галина Николаевна Михайлюк-Филиппова уверена, что это еще один спектакль для абсолютно семейного, счастливого вечера."Сегодняшняя постановка – это убежденность и убеждение, и лозунг, наверное, для всей нашей Республики: "Все лучшее – детям"! Потому что ради них мы рождаемся, ради них живем, ради них вообще мир существует. И вот это еще один спектакль для абсолютно семейного, счастливого вечера, когда можно собраться всей семьей. Мамы, папы, дедушки, бабушки и даже детвора любого возраста – этот спектакль приведет всех в восторг и умиление. Потому что вот это вот смешение – то, что на небесах, что на земле – это так здорово, это так по-настоящему легко, добро, но затрагиваются очень светлые, потаенные чувства и мысли каждого человека от мала до велика. Потому что мы все рождаемся в любви и, конечно же, на земле вкусно", - улыбается она.ТЕАТР ПОД ДРУГИМ СОУСОМДиректор Луганского академического театра кукол Сергей Терновой подчеркивает, что театр в рамках формата "Театр под другим соусом" продолжает системную работу по охвату взрослого зрителя."У нас это четвертая работа сугубо для взрослого зрителя. Надо всегда помнить о том, что наша задача – стать тем театром, который может работать на любую аудиторию. От детской до взрослой. Мы уверенно идем по этому пути и реализуем план, что мы себе поставили. Вот премьера спектакля "Все лучшее – детям" по пьесе российского драматурга Екатерины Орловой. Надеюсь, что к своей поставленной задаче мы хоть медленно, но уверенно шагаем в завтрашний день и привлечем массового зрителя", - сказал он.СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫДиректор отмечает, что планы театра насыщенные."У нас (в 2020 году) предстоит четыре-пять постановочных работ. Ведь в первую очередь мы работаем для детского зрителя. Также в 2020-м у нас планируется два фестиваля. В мае мы готовим выезд в Брянск на международный фестиваль театров, а в ноябре собираемся ехать к нашим коллегам в Донецк. С обоими этими театрами у нас заключен договор о творческом сотрудничестве. Что означает договор о творческом сотрудничестве? В первую очередь, это реализация совместных проектов. С Горловским театром у нас уже налажены конкретные контакты. Главный режиссер нашего театра, заслуженный артист Украины Валерий Середа совместно с заслуженной артисткой ЛНР Екатериной Ермаковой-Гладилиной выезжал на мастер-классы, потом он выезжал в Горловку на постановку своего спектакля", - рассказывает Терновой."И, конечно же, в этом году мы примем работу в открытом международном театральном фестивале имени Павла Луспекаева "Госпожа Удача". Наш театр представит на нем две работы для взрослого жителя – "Все лучшее – детям" и "Кот, который жил миллион раз". Как видим, театр живет наполненной творческой жизнью", - отметил руководитель театра кукол.29 февраля — Луганск