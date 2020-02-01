ВСУ в феврале 48 раз обстреляли территорию Республики – представительство ЛНР в СЦКК

Киевские силовики в феврале 48 раз обстреляли территорию Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Представительством ЛНР в СЦКК за февраль 2020 года зафиксировано 48 обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.

Обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись населенные пункты Донецкий, Голубовское, Березовское, Золотое-5.

ВСУ применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение: 152 и 122-мм артиллерию – пять раз (53 снаряда), 120 и 82-мм минометы – 39 раз (274 мины), а также гранатометы и стрелковое вооружение.

В результате обстрелов со стороны киевских силовиков в феврале ранен один мирный житель Республики, пять военнослужащих Народной милиции ЛНР погибли, еще пять получили ранения различной степени тяжести, разрушено и повреждено 40 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

"Обострение обстановки на линии боевого соприкосновения, в том числе 18 февраля, когда массированному обстрелу подверглись поселки Донецкий и Голубовское, их последствия для мирного населения Республики обсуждались 26 февраля 2020 года на заседании Контактной группы в Минске", - рассказали в представительстве.

Там сообщили, что в связи с возросшей эскалацией на линии соприкосновения представители Республик потребовали от украинской стороны выполнения согласованных в июле 2019 года дополнительных мер по соблюдению бессрочного перемирия, в том числе с проведением соответствующих разбирательств по фактам нарушений режима прекращения огня.

За февраль при содействии Представительства ЛНР в СЦКК проведено 23 мероприятия по разминированию вблизи линии соприкосновения при выполнении ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения Республики, а также разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов вблизи населенных пунктов.

"Принятые меры позволили коммунальным службам Республики в кротчайшие сроки осуществить работы по аварийному восстановлению энерго- и водоснабжения населения прифронтовых территорий, находящихся под регулярными обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины", - отметили в представительстве.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

29 февраля — Луганск