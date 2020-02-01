Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу

"Сегодня мы живем в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живем в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией", — сказал политик.

"Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты", — добавил экс-президент.

Фото: ReutersЭпоха раздела границ давно прошла, и Польше нужно примириться с Россией, считает бывший президент страны Лех Валенса. Об этом он заявил в беседе с RT, передает РИА Новости.Валенса считает, что Москве и Варшаве нужно "приступить к созиданию".Он объяснил свою точку зрения тем, что Запад пользуется разногласиями между Россией и Польшей.Ранее Валенса неоднократно выступал за налаживание отношений между двумя странами. Так, летом прошлого года он раскритиковал польские власти за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. В январе политик высмеял требование Варшавы к Москве о репарациях за годы Великой Отечественной войны.