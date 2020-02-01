В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

Фото: © Алексей Майшев / РИА НовостиМарш памяти политика Бориса Немцова в Москве, согласованный столичными властями, завершился, передает РИА Новости.Участники двигались от Страстного бульвара по внутренней стороне Бульварного кольца, затем – по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом.Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, участники акции также несли плакаты с портретами Немцова, скандируя "Немцов - герой России" и выкрикивая лозунги.В марше приняли участие председатель "Партии народной свободы" Михаил Касьянов, председатель "Яблока" Николай Рыбаков и другие лидеры партий, а также журналист и политик Владимир Кара-Мурза (младший) и глава столичного муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин. Все они двигались во главе колонны.Согласно данным, опубликованным на сайте МВД РФ, в Санкт-Петербурге численность участников марша памяти составила примерно 1 тысячу человек, в Екатеринбурге – 250 человек, в Перми – 100 человек, в Новосибирске и Казани – по 60 человек, в Краснодаре – 43 человека, а в Орле – 15 человек. Отмечается, что нарушений общественного порядка не было.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.