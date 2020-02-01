Синоптики прогнозируют 1 марта в ЛНР до 10 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 1 марта будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 10 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 29 февраля до 21.00 1 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, слабый гололед; ветер северо-западный с переходом днем на южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 5-7 градуса, днем – 7-9 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 4-6 градусов ночью до плюс 6-8 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 2-3 марта ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с; температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4, днем 7-12 градусов выше нуля.

29 февраля — Луганск