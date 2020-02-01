Украинский писатель предупредил, что страна "станет русской"

"На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная", — пожаловался Прохасько.

"И все идет к тому, что русское на Украине станет нормой и фактически самой Украиной", — заявил писатель.

Фото: © РИА Новости / Алексей ФурманНесмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства. Такое мнение журналу "Новое время" высказал писатель Тарас Прохасько, передает РИА Новости.Как заявил литератор, он недоволен тем, что "пропаганда и просвещение" последних лет не дали нужных результатов.По его мнению, из-за влияния Москвы страна теряет свою "украинскость".Украина активно пытается бороться с "коммунистическим прошлым". Так, в 2015 году в стране вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду символики СССР и предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.За последние годы Киев принял ряд законопроектов, которые устанавливают для радио и телевидения нормы, определяющие долю контента на украинском языке — не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Кроме того, с 2015 года Госагенство Украины по вопросам кино может запрещать показ фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.Весной 2019 года бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подразумевается, что граждане страны обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в документе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза.