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«Лугаком» возобновил работу сервису электронного пополнения счета

bot Вчера, 23:0030Новости
«Лугаком» возобновил работу сервису электронного пополнения счета
Оператор мобильной связи «Лугаком» к вечеру возобновил работу сервиса электронного пополнения счета.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
«В связи с проведением плановых работ на технологической площадке оператора «Лугаком» произойдет временное прерывание сервиса электронного пополнения счета 29 февраля 2020 года с 09.00 до 16.00», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что пополнение счета с помощью скретч-карт доступно в штатном режиме. Удобный город - Сегодня, 22:45 16

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