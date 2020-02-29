60-летний пенсионер на ярмарке в Луганске за минуту залез на верхушку Масленичного столба. ФОТО
Сегодня в Луганске состоялась Масленичная ярмарка.
Более 300 товаропроизводителей представили свою продукцию на ярмарке, посвященной празднованию Масленицы, которая состоялась на Ярмарочной площади Луганска.
Об этом пишет ЛИЦ.
На ярмарке, организованной администрацией Луганска, в широком ассортименте были представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодоовощная продукция, продукция пищевых предприятий Луганска и региона по ценам товаропроизводителей.
«Это традиционная ярмарка и мы очень рады, что сегодня праздник получился, потому что очень много людей. Мы прошлись по рядам, посмотрели, хорошая идет торговля, люди довольны, подходят, благодарят, и для нас это очень важно», — подчеркнул глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
Посетители ярмарки могли приобрести один килограмм охлажденной курятины за 112 руб., аналогичная по весу свиная лопатка стоила 240 руб., копченые куриные окорочка — 205 руб., сало — от 130 руб., скумбрия — 155 руб., сельдь — 113 руб., сосиски — от 130 руб., сливочное масло — от 290 руб., сыр — от 300 руб. Стоимость десятка яиц составляла 30 руб., 0,5 л меда — от 150 руб., 0,9 л молока — 31 руб., а пачка макаронных изделий весом 800 г стоила 27 руб.
Участники ярмарки представили не только большое разнообразие товаров по выгодным ценам, но и пекли и раздавали блины.
Народные мастера удивляли на празднике своими изделиями декоративно-прикладного искусства, а вокальные и хореографические коллективы Луганска радовали гостей ярмарки выступлениями.
Также для посетителей праздника были организованы увлекательные конкурсы, народные игры и забавы. Самые отважные луганчане залазили на Масленичный столб, наверху которого были закреплены конверты с названиями призов, предоставленных организаторами. В этой традиционной забаве участвовали школьники, студенты и даже 60-летний пенсионер, который в считанные минуты оказался на верхушке столба. 20 участников ярмарки покорили столб и забрали ценные призы — кухонную посуду и бытовую технику.
«Замечательная ярмарка, я всегда на них хожу, в этот раз вот купила побольше яиц — будут делать блины и угощать родных, друзей, соседей. Здесь и мясо, и рыба, и грибы по приятным ценам, я вот их тоже не смогла обойти стороной, так что сегодня вечером буду радовать семью вкусным ужином», — рассказала луганчанка Ольга Слуцкая.
Удобный город - Сегодня, 22:14 66
Более 300 товаропроизводителей представили свою продукцию на ярмарке, посвященной празднованию Масленицы, которая состоялась на Ярмарочной площади Луганска.
Об этом пишет ЛИЦ.
На ярмарке, организованной администрацией Луганска, в широком ассортименте были представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодоовощная продукция, продукция пищевых предприятий Луганска и региона по ценам товаропроизводителей.
«Это традиционная ярмарка и мы очень рады, что сегодня праздник получился, потому что очень много людей. Мы прошлись по рядам, посмотрели, хорошая идет торговля, люди довольны, подходят, благодарят, и для нас это очень важно», — подчеркнул глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
Посетители ярмарки могли приобрести один килограмм охлажденной курятины за 112 руб., аналогичная по весу свиная лопатка стоила 240 руб., копченые куриные окорочка — 205 руб., сало — от 130 руб., скумбрия — 155 руб., сельдь — 113 руб., сосиски — от 130 руб., сливочное масло — от 290 руб., сыр — от 300 руб. Стоимость десятка яиц составляла 30 руб., 0,5 л меда — от 150 руб., 0,9 л молока — 31 руб., а пачка макаронных изделий весом 800 г стоила 27 руб.
Участники ярмарки представили не только большое разнообразие товаров по выгодным ценам, но и пекли и раздавали блины.
Народные мастера удивляли на празднике своими изделиями декоративно-прикладного искусства, а вокальные и хореографические коллективы Луганска радовали гостей ярмарки выступлениями.
Также для посетителей праздника были организованы увлекательные конкурсы, народные игры и забавы. Самые отважные луганчане залазили на Масленичный столб, наверху которого были закреплены конверты с названиями призов, предоставленных организаторами. В этой традиционной забаве участвовали школьники, студенты и даже 60-летний пенсионер, который в считанные минуты оказался на верхушке столба. 20 участников ярмарки покорили столб и забрали ценные призы — кухонную посуду и бытовую технику.
«Замечательная ярмарка, я всегда на них хожу, в этот раз вот купила побольше яиц — будут делать блины и угощать родных, друзей, соседей. Здесь и мясо, и рыба, и грибы по приятным ценам, я вот их тоже не смогла обойти стороной, так что сегодня вечером буду радовать семью вкусным ужином», — рассказала луганчанка Ольга Слуцкая.
Удобный город - Сегодня, 22:14 66
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