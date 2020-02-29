60-летний пенсионер на ярмарке в Луганске за минуту залез на верхушку Масленичного столба. ФОТО



Более 300 товаропроизводителей представили свою продукцию на ярмарке, посвященной празднованию Масленицы, которая состоялась на Ярмарочной площади Луганска.

Об этом пишет ЛИЦ.

На ярмарке, организованной администрацией Луганска, в широком ассортименте были представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодоовощная продукция, продукция пищевых предприятий Луганска и региона по ценам товаропроизводителей.

«Это традиционная ярмарка и мы очень рады, что сегодня праздник получился, потому что очень много людей. Мы прошлись по рядам, посмотрели, хорошая идет торговля, люди довольны, подходят, благодарят, и для нас это очень важно», — подчеркнул глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

Посетители ярмарки могли приобрести один килограмм охлажденной курятины за 112 руб., аналогичная по весу свиная лопатка стоила 240 руб., копченые куриные окорочка — 205 руб., сало — от 130 руб., скумбрия — 155 руб., сельдь — 113 руб., сосиски — от 130 руб., сливочное масло — от 290 руб., сыр — от 300 руб. Стоимость десятка яиц составляла 30 руб., 0,5 л меда — от 150 руб., 0,9 л молока — 31 руб., а пачка макаронных изделий весом 800 г стоила 27 руб.

Участники ярмарки представили не только большое разнообразие товаров по выгодным ценам, но и пекли и раздавали блины.

Народные мастера удивляли на празднике своими изделиями декоративно-прикладного искусства, а вокальные и хореографические коллективы Луганска радовали гостей ярмарки выступлениями.

Также для посетителей праздника были организованы увлекательные конкурсы, народные игры и забавы. Самые отважные луганчане залазили на Масленичный столб, наверху которого были закреплены конверты с названиями призов, предоставленных организаторами. В этой традиционной забаве участвовали школьники, студенты и даже 60-летний пенсионер, который в считанные минуты оказался на верхушке столба. 20 участников ярмарки покорили столб и забрали ценные призы — кухонную посуду и бытовую технику.

«Замечательная ярмарка, я всегда на них хожу, в этот раз вот купила побольше яиц — будут делать блины и угощать родных, друзей, соседей. Здесь и мясо, и рыба, и грибы по приятным ценам, я вот их тоже не смогла обойти стороной, так что сегодня вечером буду радовать семью вкусным ужином», — рассказала луганчанка Ольга Слуцкая.

Удобный город - Сегодня, 22:14 66 Сегодня в Луганске состоялась Масленичная ярмарка.Более 300 товаропроизводителей представили свою продукцию на ярмарке, посвященной празднованию Масленицы, которая состоялась на Ярмарочной площади Луганска.Об этом пишет ЛИЦ.На ярмарке, организованной администрацией Луганска, в широком ассортименте были представлены продовольственные и промышленные товары, сельскохозяйственная и плодоовощная продукция, продукция пищевых предприятий Луганска и региона по ценам товаропроизводителей.«Это традиционная ярмарка и мы очень рады, что сегодня праздник получился, потому что очень много людей. Мы прошлись по рядам, посмотрели, хорошая идет торговля, люди довольны, подходят, благодарят, и для нас это очень важно», — подчеркнул глава администрации Луганска Манолис Пилавов.Посетители ярмарки могли приобрести один килограмм охлажденной курятины за 112 руб., аналогичная по весу свиная лопатка стоила 240 руб., копченые куриные окорочка — 205 руб., сало — от 130 руб., скумбрия — 155 руб., сельдь — 113 руб., сосиски — от 130 руб., сливочное масло — от 290 руб., сыр — от 300 руб. Стоимость десятка яиц составляла 30 руб., 0,5 л меда — от 150 руб., 0,9 л молока — 31 руб., а пачка макаронных изделий весом 800 г стоила 27 руб.Участники ярмарки представили не только большое разнообразие товаров по выгодным ценам, но и пекли и раздавали блины.Народные мастера удивляли на празднике своими изделиями декоративно-прикладного искусства, а вокальные и хореографические коллективы Луганска радовали гостей ярмарки выступлениями.Также для посетителей праздника были организованы увлекательные конкурсы, народные игры и забавы. Самые отважные луганчане залазили на Масленичный столб, наверху которого были закреплены конверты с названиями призов, предоставленных организаторами. В этой традиционной забаве участвовали школьники, студенты и даже 60-летний пенсионер, который в считанные минуты оказался на верхушке столба. 20 участников ярмарки покорили столб и забрали ценные призы — кухонную посуду и бытовую технику.«Замечательная ярмарка, я всегда на них хожу, в этот раз вот купила побольше яиц — будут делать блины и угощать родных, друзей, соседей. Здесь и мясо, и рыба, и грибы по приятным ценам, я вот их тоже не смогла обойти стороной, так что сегодня вечером буду радовать семью вкусным ужином», — рассказала луганчанка Ольга Слуцкая. Удобный город - Сегодня, 22:14 66

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