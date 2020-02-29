В"Лугакоме" заявили что устранили проблемы в работе системы
Оператор мобильной связи «Лугаком» к вечеру возобновил работу сервиса электронного пополнения счета.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
«В связи с проведением плановых работ на технологической площадке оператора «Лугаком» произойдет временное прерывание сервиса электронного пополнения счета 29 февраля 2020 года с 09.00 до 16.00», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что пополнение счета с помощью скретч-карт доступно в штатном режиме. Удобный город - 29 февраля 2020 149
Об этом говорится на официальном сайте компании.
«В связи с проведением плановых работ на технологической площадке оператора «Лугаком» произойдет временное прерывание сервиса электронного пополнения счета 29 февраля 2020 года с 09.00 до 16.00», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что пополнение счета с помощью скретч-карт доступно в штатном режиме. Удобный город - 29 февраля 2020 149
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