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За трое суток на коронавирус на границах проверили 160 тысяч человек

bot Сегодня, 00:1534Новости
За трое суток на коронавирус на границах проверили 160 тысяч человек
«Антикоронавирусные меры» распространились на все границы с Украиной.
«Мы приложили максимум усилий, чтобы предотвратить распространение инфекции на территорию нашей страны», — заявил Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
С 25 февраля пограничники начали измерять температуру тела и опрашивать о состоянии здоровья у лиц, въезжающих в Украину. За короткое время соответствующую практику внедрили на всех участках границы.
С 27 февраля температурный скрининг осуществляется также на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админграницах с Крымом.
Все пункты пропуска, контрольные пункты въезда / выезда обеспечены необходимыми приборами, а персонал — защитным снаряжением.
Всего за трое суток пограничники провели температурный скрининг почти 160 000 человек.
Новости Украины - 29 февраля 2020 640

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