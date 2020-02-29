За трое суток на коронавирус на границах проверили 160 тысяч человек



«Мы приложили максимум усилий, чтобы предотвратить распространение инфекции на территорию нашей страны», — заявил Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

С 25 февраля пограничники начали измерять температуру тела и опрашивать о состоянии здоровья у лиц, въезжающих в Украину. За короткое время соответствующую практику внедрили на всех участках границы.

С 27 февраля температурный скрининг осуществляется также на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админграницах с Крымом.

Все пункты пропуска, контрольные пункты въезда / выезда обеспечены необходимыми приборами, а персонал — защитным снаряжением.

Всего за трое суток пограничники провели температурный скрининг почти 160 000 человек.

Новости Украины - 29 февраля 2020 640 «Антикоронавирусные меры» распространились на все границы с Украиной.«Мы приложили максимум усилий, чтобы предотвратить распространение инфекции на территорию нашей страны», — заявил Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.С 25 февраля пограничники начали измерять температуру тела и опрашивать о состоянии здоровья у лиц, въезжающих в Украину. За короткое время соответствующую практику внедрили на всех участках границы.С 27 февраля температурный скрининг осуществляется также на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админграницах с Крымом.Все пункты пропуска, контрольные пункты въезда / выезда обеспечены необходимыми приборами, а персонал — защитным снаряжением.Всего за трое суток пограничники провели температурный скрининг почти 160 000 человек. Новости Украины - 29 февраля 2020 640

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