Абсурдные новости. 29 февраля 2020 года

Добрый вечер, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. Анкара предложила российскому лидеру Владимиру Путину оставь ее с режимом Башара Асада наедине. Об этом заявил лидер Турции Тайип Эрдоган во время встречи с законодателями в Стамбуле. Он добавил, что в отличие от Путина, турецкие войска вошли в страну «по приглашению сирийского народа». Он добавил, что Турция не покинет Сирию, пока народ этой страны не попросит ее об этом. Я конечно дико извиняюсь, но мне необходимо кое-что уточнить. А кто тот народ Сирии, который пригласил Эрдогана на территорию своей страны? Я так понимаю, что речь идет именно о тех террористах, с которыми уже не первый год сражается не только сирийский народ во главе с Асадом, но и Россия и так же члены «западной коалиции»? Я вот всегда наивно думал, что пригласить на территорию какого-либо государства иностранные войска может лишь законно избранное правительство. Бред какой-то. России, войска которой зашли на территорию Сирии по приглашению президента страны, предлагают убраться. Но при этом приглашенная террористами Турция настаивает на законности своего нахождения на территории независимого государства. Я вот о чем подумал. В Турции тоже есть оппозиция, и судя по последним выборам в Стамбуле и Анкаре, она весьма многочисленна. Интересно, если турецкая оппозиция попросит Путина ввести войска на территорию данного государства, это можно будет расценивать как «приглашение турецкого народа»?Второе место. Граждане Японии на фоне распространения коронавируса COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, начали массово скупать салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает корреспондент «РИА Новости». Нет, дело совсем не в предчувствии неизбежной вспышки диареи. Все намного проще. Просто кто-то убедил японцев в том, что одноразовые маски, которые сегодня пользуются большим спросом, делают из тех же материалов, что и туалетную бумагу. Ну а японцы, как люди весьма прагматичные, решили подстраховаться на случай дефицита средств индивидуальной защиты. Нет, ну цивилизованные ведь люди! Ну как можно было поверить в подобное? Ну ладно бы жители отсталых африканских стран повелись бы на подобный «фейк», но японцы!Третье место. Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ. Обычная практика. Вроде бы ничего абсурдного, если бы не некоторые детали произошедшего. Суд приговорил 21-летнего жителя Сахалина к двум годам колонии за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией, сообщает в пятницу региональное управление СК. Ну вот кто в данном случае готов оспорить тот факт, что российские суды самые гуманные в мире? Человек не только соблазнил несовершеннолетнюю, но еще и обрек ее на медленную и мучительную смерть. И за данное, не побоюсь этого слова, страшное преступление, ему дали всего два года колонии. А почему вообще не условно? Подумаешь, какая мелочь, девочку-подростка СПИДом заразил!Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения должен рассчитываться исходя из коэффициента стоимости автомобиля, заявил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов в четверг, 27 февраля. Все очень просто. Нарушил правила, находясь за рулем дорогой машины – плати много. Сел за руль бюджетной малолитражки – отделаешься легким испугом. Нет, ну что за бред? Каким образом данная инициатива изменит ситуацию на дорогах и снизит аварийность? Если вам нужно, чтобы богатые платили больше, просто придумайте какой-нибудь дополнительный налог для состоятельных, введите дифференцированную шкалу налога на прибыль. Наверное, в этом есть какая-то логика. Но данная инициатива изначально глупая. Единственное что мы получим в итоге, так это то, что владельцы дешевых машин будут менее трепетно относится к правилам дорожного движения. До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье