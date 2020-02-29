В Луганске сегодня днем до 10 градусов тепла, переменная облачность
Температура воздуха в регионе 1 марта будет колебаться от 2 градусов мороза утром до 10 градусов тепла днем.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«1 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами слабый туман, слабый гололед; ветер северо-западный с переходом днем на южный 5-10 м/с. Температура воздуха утром 2 градуса мороза, днем 5-10 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 7-9 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха сегодня днем ожидается около 5-7 градусов выше нуля.
Воскресную дневную температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют в районе плюс 6-8 градусов.
По предварительному прогнозу, 2-3 марта в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с; температура воздуха ночью минус 1 — плюс 4, днем 7-12 градусов выше нуля Погода в Луганске - Сегодня, 07:33 64
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«1 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами слабый туман, слабый гололед; ветер северо-западный с переходом днем на южный 5-10 м/с. Температура воздуха утром 2 градуса мороза, днем 5-10 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 7-9 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха сегодня днем ожидается около 5-7 градусов выше нуля.
Воскресную дневную температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют в районе плюс 6-8 градусов.
По предварительному прогнозу, 2-3 марта в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с; температура воздуха ночью минус 1 — плюс 4, днем 7-12 градусов выше нуля Погода в Луганске - Сегодня, 07:33 64
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