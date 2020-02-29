В Луганске сегодня днем до 10 градусов тепла, переменная облачность



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«1 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами слабый туман, слабый гололед; ветер северо-западный с переходом днем на южный 5-10 м/с. Температура воздуха утром 2 градуса мороза, днем 5-10 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 7-9 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха сегодня днем ожидается около 5-7 градусов выше нуля.

Воскресную дневную температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют в районе плюс 6-8 градусов.

По предварительному прогнозу, 2-3 марта в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с; температура воздуха ночью минус 1 — плюс 4, днем 7-12 градусов выше нуля Погода в Луганске - Сегодня, 07:33 64 Температура воздуха в регионе 1 марта будет колебаться от 2 градусов мороза утром до 10 градусов тепла днем.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«1 марта на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами слабый туман, слабый гололед; ветер северо-западный с переходом днем на южный 5-10 м/с. Температура воздуха утром 2 градуса мороза, днем 5-10 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 7-9 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха сегодня днем ожидается около 5-7 градусов выше нуля.Воскресную дневную температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют в районе плюс 6-8 градусов.По предварительному прогнозу, 2-3 марта в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с; температура воздуха ночью минус 1 — плюс 4, днем 7-12 градусов выше нуля Погода в Луганске - Сегодня, 07:33 64

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