Повторный порыв водовода не позволил нормализовать водоснабжение Ровеньков – "Лугансквода"

Повторная авария на магистральном водоводе не позволила специалистам государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода" возобновить подачу воды в Ровеньки и ряд сел Свердловского района. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"29 февраля в 19.00 произошел повторный порыв магистрального водовода диаметром 800 мм "Молодогвардейская насосная станция третьего подъема – Ровеньки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аварийная бригада оперативно приступила к выполнению ремонтных работ, которые планируется завершить 1 марта.

"С 27 февраля специалисты предприятия устранили несколько утечек на этом магистральном водоводе, однако высокая степень физического износа трубопровода приводит к повторным аварийным ситуациям и не позволяет нормализовать водоснабжение Ровеньков, а также населенных пунктов, получающих воду от Володарского магистрального водовода", – рассказали в "Луганскводе".

Предприятие приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание.

Напомним, 27 февраля ГУП ЛНР "Лугансквода" из-за аварии на магистральном водоводе прекратило подачу воды в Ровеньки и ряд сел Свердловского района.

14 ноября 2019 года в ходе личного приема граждан в Ровеньках глава Республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР обратят внимание на вопрос ремонта питающего Ровеньки водовода из-за регулярных аварий и порывов на нем.

01 марта — Луганск