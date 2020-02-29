В Луганске рады готовности Украины на компромисс по теме совместного патрулирования во время выборов, но...
В Луганске рады готовности Украины к компромиссу по совместному патрулированию на этапе подготовке и проведения выборов на Донбассе, но предлагают вернуться к реальности.
Как заявил уполномоченный представитель Луганска на Минских переговорах Владислав Дейнего, по его мнению, парадоксально звучат рассуждения господина Пристайко по поводу готовности к компромиссу по вопросу совместного патрулирования на Донбассе на этапе подготовки и проведения выборов.
«Нет, мы, конечно, рады такой готовности Украины и готовы обсуждать компромиссы, но только такие, которые базируются на реальных обстоятельствах и обязательствах», — отметил В.Дейнего.
Как считает Дейнего, прежде чем строить планы по обеспечению безопасности выборов, надо выполнить предусловия их подготовки: сформировать полноценный особый статус Донбасса в украинском законодательном поле, по согласованию с представителями Донбасса в Контактной группе внести изменения в конституцию и закрепить его постоянный характер, принять новые законодательные и подзаконные акты для реализации особого статуса и отменить/изменить те, которые ему противоречат.
«А уж потом можно и перейти к обсуждению компромиссов по вопросам организации и проведения выборов. Но, опять-таки, оставаясь в рамках закреплённых Минскими соглашениями обязательств», — подчеркнул представитель Луганска в Минских переговорах.
Политика - Сегодня, 09:30 59
Как заявил уполномоченный представитель Луганска на Минских переговорах Владислав Дейнего, по его мнению, парадоксально звучат рассуждения господина Пристайко по поводу готовности к компромиссу по вопросу совместного патрулирования на Донбассе на этапе подготовки и проведения выборов.
«Нет, мы, конечно, рады такой готовности Украины и готовы обсуждать компромиссы, но только такие, которые базируются на реальных обстоятельствах и обязательствах», — отметил В.Дейнего.
Как считает Дейнего, прежде чем строить планы по обеспечению безопасности выборов, надо выполнить предусловия их подготовки: сформировать полноценный особый статус Донбасса в украинском законодательном поле, по согласованию с представителями Донбасса в Контактной группе внести изменения в конституцию и закрепить его постоянный характер, принять новые законодательные и подзаконные акты для реализации особого статуса и отменить/изменить те, которые ему противоречат.
«А уж потом можно и перейти к обсуждению компромиссов по вопросам организации и проведения выборов. Но, опять-таки, оставаясь в рамках закреплённых Минскими соглашениями обязательств», — подчеркнул представитель Луганска в Минских переговорах.
Политика - Сегодня, 09:30 59
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