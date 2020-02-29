В Луганске рады готовности Украины на компромисс по теме совместного патрулирования во время выборов, но...



Как заявил уполномоченный представитель Луганска на Минских переговорах Владислав Дейнего, по его мнению, парадоксально звучат рассуждения господина Пристайко по поводу готовности к компромиссу по вопросу совместного патрулирования на Донбассе на этапе подготовки и проведения выборов.

«Нет, мы, конечно, рады такой готовности Украины и готовы обсуждать компромиссы, но только такие, которые базируются на реальных обстоятельствах и обязательствах», — отметил В.Дейнего.

Как считает Дейнего, прежде чем строить планы по обеспечению безопасности выборов, надо выполнить предусловия их подготовки: сформировать полноценный особый статус Донбасса в украинском законодательном поле, по согласованию с представителями Донбасса в Контактной группе внести изменения в конституцию и закрепить его постоянный характер, принять новые законодательные и подзаконные акты для реализации особого статуса и отменить/изменить те, которые ему противоречат.

«А уж потом можно и перейти к обсуждению компромиссов по вопросам организации и проведения выборов. Но, опять-таки, оставаясь в рамках закреплённых Минскими соглашениями обязательств», — подчеркнул представитель Луганска в Минских переговорах.

Политика - Сегодня, 09:30 59 В Луганске рады готовности Украины к компромиссу по совместному патрулированию на этапе подготовке и проведения выборов на Донбассе, но предлагают вернуться к реальности.Как заявил уполномоченный представитель Луганска на Минских переговорах Владислав Дейнего, по его мнению, парадоксально звучат рассуждения господина Пристайко по поводу готовности к компромиссу по вопросу совместного патрулирования на Донбассе на этапе подготовки и проведения выборов.«Нет, мы, конечно, рады такой готовности Украины и готовы обсуждать компромиссы, но только такие, которые базируются на реальных обстоятельствах и обязательствах», — отметил В.Дейнего.Как считает Дейнего, прежде чем строить планы по обеспечению безопасности выборов, надо выполнить предусловия их подготовки: сформировать полноценный особый статус Донбасса в украинском законодательном поле, по согласованию с представителями Донбасса в Контактной группе внести изменения в конституцию и закрепить его постоянный характер, принять новые законодательные и подзаконные акты для реализации особого статуса и отменить/изменить те, которые ему противоречат.«А уж потом можно и перейти к обсуждению компромиссов по вопросам организации и проведения выборов. Но, опять-таки, оставаясь в рамках закреплённых Минскими соглашениями обязательств», — подчеркнул представитель Луганска в Минских переговорах.Политика - Сегодня, 09:30 59

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