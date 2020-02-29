Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

ФСБ вернули 4-х украинских рыбаков в Бердянск, где на них сразу возбудили дело

robot Сегодня, 09:4516Новости
ФСБ вернули 4-х украинских рыбаков в Бердянск, где на них сразу возбудили дело
Сотрудники ФСБ России передали украинским пограничникам четверых граждан Украины, задержанных 14 февраля в российских водах Азовского моря.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Утром 29 февраля пограничники получили сообщение о том, что корабли ФСБ РФ доставят рыбаков и их плавательное средство в район системы разделения движения в Азовском море.

Передача рыбаков и плавательного средства состоялась недалеко от порта Бердянска.

В ГПСУ отмечают, что рыбаки вышли в море в нарушение украинского законодательства.

«Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянска, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной», — сказано в сообщении.

Рыбаки привлечены к административной ответственности, их судну запрещено выходить в море в течение 30 дней. Новости Региона - Сегодня, 09:03 87

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: