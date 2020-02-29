ФСБ вернули 4-х украинских рыбаков в Бердянск, где на них сразу возбудили дело



Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Утром 29 февраля пограничники получили сообщение о том, что корабли ФСБ РФ доставят рыбаков и их плавательное средство в район системы разделения движения в Азовском море.



Передача рыбаков и плавательного средства состоялась недалеко от порта Бердянска.



В ГПСУ отмечают, что рыбаки вышли в море в нарушение украинского законодательства.



«Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянска, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной», — сказано в сообщении.



Рыбаки привлечены к административной ответственности, их судну запрещено выходить в море в течение 30 дней. Новости Региона - Сегодня, 09:03 87 Сотрудники ФСБ России передали украинским пограничникам четверых граждан Украины, задержанных 14 февраля в российских водах Азовского моря.Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.Утром 29 февраля пограничники получили сообщение о том, что корабли ФСБ РФ доставят рыбаков и их плавательное средство в район системы разделения движения в Азовском море.Передача рыбаков и плавательного средства состоялась недалеко от порта Бердянска.В ГПСУ отмечают, что рыбаки вышли в море в нарушение украинского законодательства.«Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянска, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной», — сказано в сообщении.Рыбаки привлечены к административной ответственности, их судну запрещено выходить в море в течение 30 дней. Новости Региона - Сегодня, 09:03 87

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