В Прибалтике остановлена работа торгпредств России

Министерство промышленности и торговли России объявило о прекращении деятельности торговых представительств РФ в Литве, Латвии и Эстонии.В Москве достаточно откровенно пояснили свое решение: у России слишком плохие отношения со странами Балтии, чтобы государство стимулировало развитие с ними экономического сотрудничества.К тому же Россия уже лишила Трибалтийские вымираты портов и железных дорог.На откровенный шантаж Прибалтийских карликов - выйти из БРЭЛЛ и оставить Калининград без электричества, Москва ответила строительством двух новых ТЭС в Калининградской области. И теперь Россия в любой момент может выйти из электрокольца БРЭЛЛ, не дожидаясь, пока оттуда выйдет Прибалтика, оставив любимых наложниц дядюшки Сэма не только без э/э, но и без:Нефти и продуктов ее перегонки; черных металлов; удобрений; органических химических соединений; соединений неорганических или органических драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов; меди и изделий из нее; алюминия и изделий из него; олова и изделий из него; железнодорожных локомотивов и моторных вагонов; путевого оборудования и устройств для железных дорог или трамвайных путей и их части; механического (включая электромеханическое) сигнального оборудования всех видов и так далее.Вот и подкрался к Трибалтийским вымиратам северный пушной зверек. Россия останавливает экономическое сотрудничество с Прибалтикой, а ЕС сокращает нищим побирушкам дотации.Пришла пора платить за свою русофобию! ДОРОГО!