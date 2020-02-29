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Власти Украины ужесточили для граждан правила поездок в Россию

root Сегодня, 10:000Новости
Власти Украины ужесточили для граждан правила поездок в Россию

С воскресенья граждане Украины смогут выезжать из страны в Россию только по загранпаспортам, запрещено использовать для этого внутренние паспорта или свидетельства о рождении.
Гражданам России правительство Украины запретило въезжать по внутренним паспортам еще в 2015 году. В 2019 году пассажиропоток на границе с Россией, по данным украинской госпогранслужбы, снизился на 10% относительно предыдущего года, составив менее 10 млн человек. Границу с Россией в 2019 году пересекли 7 млн украинцев – на 800 тыс. меньше, чем в 2018, передает РИА «Новости».
Между тем, по решению российских властей, действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта. Поэтому, несмотря на введенный украинскими властями запрет на поездки в Россию по внутренним паспортам, украинцы по-прежнему смогут пользоваться этим правом.
Украинские власти объясняли запрет намерением получить «дополнительные гарантии».

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