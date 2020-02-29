Эпидемия идёт на спад. Я сам видел это на графиках. Как и прогнозировали люди, понимающие в вопросе, перелом произошёл в середине февраля. С тех пор количество новых заболевших в сутки постоянно уменьшается. Количество выздоровевших растёт (что, впрочем, понятно, ибо это просто функция от числа заболевших ранее).Однако, как говорится, не радует это солнце простого парижанина (римлянина, миланца — нужное подставить). Угольки паники разгораются в Европе. Закрывают модный показ и театр Ла Скала. Перекрывают железнодорожное сообщение Австрии и Италии. Отменяются футбольные матчи, опустошаются супермаркеты. Заходит речь о приостановке Шенгенского соглашения! Директор Всемирной организации здравоохранения говорит, что грядёт пандемия. Мировые рынки сначала падают, потом отскакивают, потом снова падают — в общем, ничего хорошего не происходит. А происходит только плохое.В чём же дело? Ведь все эти страхи, казалось бы, противоречат объективной картине мира. В которой как раз всё налаживается.Однако тут вопрос именно в этой самой картине. Точнее — в её проекции на наше восприятие. Мы довольно мало знаем о том, что происходило в том же закрытом городе Ухань. Ну то есть нам рассказывали, конечно, про каких-то военных, показывали пустые прилавки и улицы. Всё так. Но это ведь где-то далеко. Про лагеря для уйгуров нам тоже постоянно рассказывают, но трогают ли нас эти рассказы? Нет, они нас не трогают. Мы даже не знаем, где это. Также не трогают нас ежедневные теракты в Багдаде. Бомбардировки в Сирии. Криминальная война в Мексике. Тающие ледники в Антарктиде. И это я сейчас не к тому, что мы какие-то нечувствительные упыри, сконцентрированные на себе. Нет, эта избирательность восприятия заложена в нас природой. И именно в силу этой избирательности восприятия даже те кадры и рассказы из города Ухань (почти 12 млн населения, между прочим!) не производят на нас никакого впечатления. Пролетают сквозь голову, не оставляя осадка. И поэтому мы не можем оценить: а вот то, что мы сейчас наблюдаем в Европе, — это действительно паника? Или это никакая не паника по сравнению с тем, как было в Китае?Первый вывод, который приходит в голову (о том, что в Китае всё строго и там власти справляются, а в Европе — бардак и не справятся), вполне может быть и ошибочным. Хотя вроде бы и кажется нам очевидным.Ну действительно, кому, как не нам, знать, что в моменты масштабных кризисов (вспомним хотя бы кризис с мигрантами несколько лет назад) Европа перестаёт быть единой и каждое национальное правительство начинает вводить свои правила. А про импотентную и бессмысленную Еврокомиссию все забывают. Кроме того (и это наиболее важно), масштабы распространения вируса для принятия подобных национальных решений вообще не важны. И два случая заражения в какой-нибудь Хорватии для правительства этой самой Хорватии становятся равны 80 тыс. случаев заражения в Китае.Пандемия — она не в количестве заразившихся. Пандемия — она в количестве охваченных стран. Пусть даже в каждой из этих стран по два заразившихся.Ну и не стоит забывать, конечно, при демократию. Власти Китая отвечают за свою страну перед начальством и партией. Так там устроено. Власти большинства европейских стран отвечают за свои действия перед своим избирателем. Почувствуйте, что называется, разницу. Именно поэтому даже при одном-двух случаях власти большинства европейских стран будут делать заявления и хоть каким-то образом показывать собственную активность в борьбе с заболеванием.Чтобы избиратель увидел. Избиратель увидит — и это только усилит панику избирателя. Потому что если озаботились власти, то, значит, дело серьёзное. Ещё в субботу, 22 февраля, я был в Риме и не наблюдал там ни малейших признаков беспокойства. Уже в понедельник в Москве я читал о том, как в Италии опустошаются магазины. Почему? Да потому что власти начали действовать.Теперь, собственно, напрашивается вопрос: а что делать в такой ситуации адекватному человеку, понимающему общее мироустройство? Ну лучше всего, разумеется, скрыться в лесу и переждать. Нет, не эпидемию переждать. А связанные с ней неудобства, которые нам непременно обеспечат менее адекватные люди. Самый очевидный пример того, что обеспечат и непременно, — история с медицинскими масками. Про которые только ленивый врач не сказал, что они никак не помогут защититься от заражения. Но которые скупили по всему миру, лишив их тех, кому они действительно могут понадобиться.Тем же, у кого подходящего леса нет, — обычный совет. Не дёргаться и ничего не предпринимать. Потому что если дергаться и предпринимать, то, значит, подпадать под общую панику. И усиливать её. Одновременно с этим приближая неизменную смерть Вселенной.Вирус деградирует. Рынки отрастут. Полки магазинов снова заполнятся, а медицинская маска снова станет стоить столько, сколько она должна стоить. И журналисты по всему миру снова будут думать, с чего же им начинать утренние новости.Потому что сводок по заболеваемости коронавирусом больше не будет.Максим КононенкоТочка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.