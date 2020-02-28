Сатановский рассказал об уникальной храбрости российских военных в Сирии, поразившей мир

Политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал об уникальной особенности российских военных в Сирии, выделяющей их среди всех остальных.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам Сатановского, во время конфликта в Сирии, участниками которого являются представители самых различных стран и культур, наиболее ярко проявились особенности российского национального характера и менталитета. В условиях смертельной опасности во время боев с террористами россияне проявили себя уникальным образом, поразив представителей остального мира.В качестве примера политолог привел собственные сведения о борьбе с так называемыми "джихад-мобилями" (внедорожниками, начиненными взрывчаткой) и террористами-смертниками. Все военные, кроме россиян, даже не пытались уничтожать подобные угрозы, утверждает он."От "джихад-мобилей", джипов, набитых взрывчаткой, шарахаются все, какие угодно военные. Бегут, отступают, пропускают через свои позиции. Так иранцы, которых, вроде бы, считают героическими и чуть ли не фанатичными, и сирийские военные и западники, которых там море, работают в ситуации встречи со смертником. А наши не отступают", - заявил Сатановский.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Подобный подход военнослужащих Вооруженных сил и Сил специальных операций РФ эксперт считает следствием специфики культуры, организации армии, методов управления и "того, что в глубинке" (в голове). Помимо этого, Сатановский обращает внимание на отсутствие у россиян "диких криков и призывов к расправе", типичных для большинства ближневосточных государств."Это отмечено на большом опыте последних пяти лет. (Россияне) подбивают (смертников) до последнего, совершенно озверевая, видимо, от самого процесса, что кто-то на тебя пытается "наехать". Уничтожают – это реальность. Почему это так, никакая армия не расскажет. Сами удивляются. Ну, люди такие", - заявил Сатановский в эфире "Вести FM".Ранее политолог рассказал, как ВМФ России вновь гарантировал себе превосходство на море без колоссальных расходов уровня США. Вместо строительства больших и дорогих судов РФ распределила новейшие образцы вооружений между кораблями и подлодками поменьше, получив, таким образом, огромную совокупную огневую мощь.Григорий Егоро