Турция, Тунис, Греция и ОАЭ лидируют по популярности среди жителей ЛНР – турагент

Турция, Тунис, Греция и ОАЭ являются наиболее популярными заграничными курортами среди жителей Республики. Об этом ЛИЦ сообщила сотрудник одного из туристических агентств Луганска Мария.

ПОПУЛЯРНЫЕ КУРОРТЫ

Если говорить о зарубежных турах, то одними из популярных направлений среди жителей ЛНР являются Турция, Тунис, Греция, ОАЭ – эти направления уже стали традиционными для пляжного отдыха. Также до недавних событий пользовались популярностью такие направления, как Хайнань (Китай), Таиланд, Вьетнам. В Хайнань осуществлялись прямые чартерные рейсы из Ростова-на-Дону, что, конечно же, было очень удобно для наших туристов. Еще одними из распространенных стран для отдыха являются Доминикана и Куба, которые привлекают туристов своими великолепными песочными пляжами, прекрасными местами для дайвинга и самобытной культурой.

Также в нашей Республике много туристов, которые выбирают отдых в Краснодарском крае, Крыму и Абхазии. И хотелось бы заметить, что гостиничная база Краснодарского края с каждым годом развивается все стремительнее, за последние несколько лет появились отели, работающие по системе "Все включено" и предлагающие достаточно качественный уровень услуг, таким образом, привлекая большее число отдыхающих в этот регион. Поэтому люди, которые по различным причинам не выбирают заграничные туры, с удовольствием отдыхают на черноморском побережье.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА

В первую очередь, когда турист обращается к нам, менеджер проверяет наличие и состояние заграничного паспорта. Затем турист определяется с направлением, куда бы он хотел отправиться. Если турист затрудняется с выбором, то менеджер всегда поможет выбрать наиболее оптимальное направление. Если выбранное направление является визовым, то помогает в оформлении визы. Далее наступает этап подбора отеля исходя из пожеланий туристов. Когда тур выбран, менеджер его бронирует и за несколько дней до даты вылета выдает туристу пакет документов. В данный пакет документов входит ваучер, в котором указаны параметры тура (данные туриста, страна, информация по перелету, название и категория отеля, категория номера, тип питания, вид трансфера и, если есть, дополнительные услуги); маршрутные квитанции, которые необходимо предъявить в аэропорту на стойке регистрации вместе с загранпаспортом; страховой полис; памятка по стране, в которую отправляется турист, в ней указана вся необходимая информация (часовой пояс, культурные и религиозные особенности страны, правила въезда, контактные данные служб, в которые необходимо обращаться в экстренных ситуациях, контакты гидов и принимающей компании и так далее).

На этом работа менеджера не заканчивается, он остается на связи с туристом до момента его возвращения, оперативно реагирует на любые изменения по туру (возможен перенос времени вылета, если перелет осуществляется чартерным рейсом) и, если возникают какие-либо проблемы у туриста во время путешествия, помогает их решить.

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГРАНИЦУ

Все зависит от пожеланий туриста, но, как правило, если интересует пляжный отдых, мы советуем выбрать Турцию для первого путешествия за границу. Этому способствует ряд причин: недолгий перелет - из Ростова в Анталию перелет занимает два с половиной часа, большинство отелей работают по концепции "Все включено", обеспечивая туриста питанием на протяжении всего дня, и нет необходимости искать кафе или рестораны с качественным питанием вне отеля; широкий выбор пляжей, можно подобрать и песочный с пологим входом в море, которые будут удобны для детей и, наоборот, галечные, для тех, кто не любит песок; отсутствие языкового барьера, так как многие местные жители понимают русский язык, также есть отели с русскоязычным персоналом; разнообразное питание – в меню представлены национальные блюда, большой выбор сыров и оливок, овощи, фрукты, турецкие сладости, морепродукты и так далее; для любителей активного отдыха – большое разнообразие экскурсий различной тематики.

Хотелось бы отметить, что с каждым годом после событий 2014 года мы наблюдаем положительную динамику. Все больше людей начинают путешествовать. И, конечно же, это связано и с получением документов РФ. В последнее время нам чаще стали задавать вопрос: "Куда мы можем поехать по загранпаспорту РФ?" и у нас есть туристы, которые уже отправлялись по данным паспортам на отдых за границу.

01 марта — Луганск