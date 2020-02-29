Как оформить недвижимость в Луганском БТИ?
Перед процессом оформления недвижимости в БТИ ЛНР возникает большое количество вопросов, ответы на которые, подготовили в своей статье журналисты газеты «21 век».
Первое, что вам будет необходимо сделать — заполнить заявление установленного образца о проведении технической инвентаризации у специалиста БТИ
Требования к заполнению заявления физического лица для проведения технической инвентаризации и изготовления технического паспорта (справки) на объект недвижимого имущества:
—
Бланк заявления на проведение технической инвентаризации заполняется в ДВУХ экземплярах, разборчивым почерком, ручкой с синими чернилами.
—
Каждая страница копий документов, прилагаемых к заявлению, заверяется заявителем собственноручно с указанием: «копия верна, фамилия и инициалы заявителя, подпись заявителя».
—
Нотариального заверения прилагаемых к заявлению копий документов не требуется.
—
При подаче заявления обязательно предъявляются оригиналы документов, прилагаемых к заявлению.
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
—
паспорт собственника;
—
идентификационный код собственника;
—
правоустанавливающий документ на недвижимое имущество (договор, свидетельство о праве собственности, решение суда и т.д.);
—
технический паспорт на объект недвижимого имущества (при наличии);
—
документы на земельный участок (при наличии).
—
документ, предоставляющий право на выполнение строительных работ (перед принятием в эксплуатацию завершенных строительством объектов недвижимости или при необходимости проведения технической инвентаризации объектов незавершенного строительства).
При подаче заявления представителем собственника также прилагаются копии следующих документов:
—
доверенность на представление интересов собственника;
—
паспорт представителя;
—
идентификационный код представителя.
При оформлении наследства к заявлению прилагаются копии следующих документов:
—
паспорт наследника;
—
идентификационный код наследника;
—
свидетельство о смерти собственника объекта недвижимости;
—
заявление о принятии наследства с отметкой нотариуса либо справка нотариуса о заведении наследственного дела;
—
правоустанавливающий документ на недвижимое имущество (договор, свидетельство о праве собственности, решение суда и т.д.);
—
технический паспорт на объект недвижимого имущества (при наличии);
—
документы на земельный участок (при наличии).
При подаче заявления представителем наследника также прилагаются копии следующих документов:
—
доверенность на представление интересов наследника;
—
паспорт представителя;
—
идентификационный код представителя.
С шаблоном заявления можно ознакомиться на сайте erclnr.su.
Затем необходимо оплатить госпошлину за подачу заявления о проведении технической инвентаризации (стоимость 190 рублей).
После изготовления техпаспорта специалист БТИ произведет расчет остаточной суммы для оплаты за техпаспорт, которую вам нужно будет заплатить в любом отделении госбанка (ориентировочная стоимость изготовления техпаспорта от 1050 до 1 500 рублей)
Обратите внимание: срок, прошедший с даты обследования объекта недвижимости, не должен превышать 12 месяцев. В случае оформления наследства такой срок не должен превышать 18 месяцев.
В г. Луганске с целью повышения комфортности обслуживания заявителей (физических лиц) и оптимизации процесса предоставления услуг в сфере технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, организован порядок приема заявлений с использованием системы управления электронной очередью.
Система управления электронной очередью осуществляет электронную регистрацию заявителя в очереди по предварительной записи с выдачей заявителю соответствующего талона электронной очереди (образец талона) в бумажном виде посредством терминалов.
Терминалы электронной очереди расположены в общедоступном месте по адресу:
г. Луганск, пл. Революции, 2 (2-й этаж);
г. Луганск, ул. Советская, 75 (1-й этаж)
Для получения талона регистрации в терминале заявителю необходимо:
1.
Выбрать из списка предоставляемых услуг ячейку «Техническая инвентаризация объектов недвижимости»;
2.
Выбрать желаемую свободную дату подачи заявления;
3.
Выбрать желаемое свободное время подачи заявления;
4.
Ввести следующие сведения о заявителе и об объекте недвижимости: фамилию, имя и отчество (согласно документу, удостоверяющему личность) физического лица, которое будет подавать заявление; адрес объекта недвижимого имущества; контактный номер телефона, который может быть использован для связи с заявителем;
5.
Нажать кнопку «Напечатать талон», предварительно проверив введенные сведения.
Заявителю, получившему талон регистрации, необходимо в указанный день и время прийти в БТИ г. Луганска (г. Луганск, пл. Революции, 2, 2-й этаж, кабинет №28), обратиться к специалисту, предоставить талон регистрации и подать соответствующие документы для оказания услуги по технической инвентаризации объекта недвижимого имущества.
БТИ г. Луганска осуществляет обслуживание заявителей как с использованием системы управления электронной очередью, так и в порядке живой очереди.
В этой статье газета «21 век» осветила самые основные вопросы, возникающие при оформлении недвижимости в БТИ. Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос, обратитесь по указанному адресу или номеру телефона: Адрес БТИ в г. Луганск: пл. Революции, 2
Каб. №17, №19, №28а — техники
Каб. №24 — начальник отдела ТИ
Каб. №25 — инженер Прием/выдача документов: Каб. №27 — юридические лица
Каб. №28 — физические лица Тел.: (0642) 93-74-72, (072) 153 52 05
Режим работы: Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00, перерыв 12:00 до 13:00
прием/выдача документов с 8:00 до 15:00
выходной: суббота, воскресенье Удобный город - Сегодня, 10:58 122
Первое, что вам будет необходимо сделать — заполнить заявление установленного образца о проведении технической инвентаризации у специалиста БТИ
Требования к заполнению заявления физического лица для проведения технической инвентаризации и изготовления технического паспорта (справки) на объект недвижимого имущества:
—
Бланк заявления на проведение технической инвентаризации заполняется в ДВУХ экземплярах, разборчивым почерком, ручкой с синими чернилами.
—
Каждая страница копий документов, прилагаемых к заявлению, заверяется заявителем собственноручно с указанием: «копия верна, фамилия и инициалы заявителя, подпись заявителя».
—
Нотариального заверения прилагаемых к заявлению копий документов не требуется.
—
При подаче заявления обязательно предъявляются оригиналы документов, прилагаемых к заявлению.
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
—
паспорт собственника;
—
идентификационный код собственника;
—
правоустанавливающий документ на недвижимое имущество (договор, свидетельство о праве собственности, решение суда и т.д.);
—
технический паспорт на объект недвижимого имущества (при наличии);
—
документы на земельный участок (при наличии).
—
документ, предоставляющий право на выполнение строительных работ (перед принятием в эксплуатацию завершенных строительством объектов недвижимости или при необходимости проведения технической инвентаризации объектов незавершенного строительства).
При подаче заявления представителем собственника также прилагаются копии следующих документов:
—
доверенность на представление интересов собственника;
—
паспорт представителя;
—
идентификационный код представителя.
При оформлении наследства к заявлению прилагаются копии следующих документов:
—
паспорт наследника;
—
идентификационный код наследника;
—
свидетельство о смерти собственника объекта недвижимости;
—
заявление о принятии наследства с отметкой нотариуса либо справка нотариуса о заведении наследственного дела;
—
правоустанавливающий документ на недвижимое имущество (договор, свидетельство о праве собственности, решение суда и т.д.);
—
технический паспорт на объект недвижимого имущества (при наличии);
—
документы на земельный участок (при наличии).
При подаче заявления представителем наследника также прилагаются копии следующих документов:
—
доверенность на представление интересов наследника;
—
паспорт представителя;
—
идентификационный код представителя.
С шаблоном заявления можно ознакомиться на сайте erclnr.su.
Затем необходимо оплатить госпошлину за подачу заявления о проведении технической инвентаризации (стоимость 190 рублей).
После изготовления техпаспорта специалист БТИ произведет расчет остаточной суммы для оплаты за техпаспорт, которую вам нужно будет заплатить в любом отделении госбанка (ориентировочная стоимость изготовления техпаспорта от 1050 до 1 500 рублей)
Обратите внимание: срок, прошедший с даты обследования объекта недвижимости, не должен превышать 12 месяцев. В случае оформления наследства такой срок не должен превышать 18 месяцев.
В г. Луганске с целью повышения комфортности обслуживания заявителей (физических лиц) и оптимизации процесса предоставления услуг в сфере технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, организован порядок приема заявлений с использованием системы управления электронной очередью.
Система управления электронной очередью осуществляет электронную регистрацию заявителя в очереди по предварительной записи с выдачей заявителю соответствующего талона электронной очереди (образец талона) в бумажном виде посредством терминалов.
Терминалы электронной очереди расположены в общедоступном месте по адресу:
г. Луганск, пл. Революции, 2 (2-й этаж);
г. Луганск, ул. Советская, 75 (1-й этаж)
Для получения талона регистрации в терминале заявителю необходимо:
1.
Выбрать из списка предоставляемых услуг ячейку «Техническая инвентаризация объектов недвижимости»;
2.
Выбрать желаемую свободную дату подачи заявления;
3.
Выбрать желаемое свободное время подачи заявления;
4.
Ввести следующие сведения о заявителе и об объекте недвижимости: фамилию, имя и отчество (согласно документу, удостоверяющему личность) физического лица, которое будет подавать заявление; адрес объекта недвижимого имущества; контактный номер телефона, который может быть использован для связи с заявителем;
5.
Нажать кнопку «Напечатать талон», предварительно проверив введенные сведения.
Заявителю, получившему талон регистрации, необходимо в указанный день и время прийти в БТИ г. Луганска (г. Луганск, пл. Революции, 2, 2-й этаж, кабинет №28), обратиться к специалисту, предоставить талон регистрации и подать соответствующие документы для оказания услуги по технической инвентаризации объекта недвижимого имущества.
БТИ г. Луганска осуществляет обслуживание заявителей как с использованием системы управления электронной очередью, так и в порядке живой очереди.
В этой статье газета «21 век» осветила самые основные вопросы, возникающие при оформлении недвижимости в БТИ. Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос, обратитесь по указанному адресу или номеру телефона: Адрес БТИ в г. Луганск: пл. Революции, 2
Каб. №17, №19, №28а — техники
Каб. №24 — начальник отдела ТИ
Каб. №25 — инженер Прием/выдача документов: Каб. №27 — юридические лица
Каб. №28 — физические лица Тел.: (0642) 93-74-72, (072) 153 52 05
Режим работы: Понедельник — пятница с 8:00 до 17:00, перерыв 12:00 до 13:00
прием/выдача документов с 8:00 до 15:00
выходной: суббота, воскресенье Удобный город - Сегодня, 10:58 122
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