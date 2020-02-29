Рота, которая не сдалась: 20 лет подвигу псковских десантников

Фото: Валерий Матыцин/ТАССВремя быстротечно — прошло уже 20 лет после героического боя воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. На пути прорывающихся из окружения двух с половиной тысяч боевиков Басаева и Хаттаба в ущелье близ селения Улус-Керт встали 90 десантников. Если был ад на земле — то это там, в чеченских горах Аргунского ущелья. И этот ад был для боевиков, которые так и не смогли пройти через позиции десантников. Из 90 солдат и офицеров в живых тогда осталось только 6. Но они не пропустили головорезов, выиграли время и заставили их изменить маршрут, загнали в ловушку. 1 марта 2000 года 6-й роты не стало — вызвали огонь артиллерии на себя.6-я рота в том бою полегла почти полностью. Но она будет жить вечно — пока жива память о подвиге псковских десантников. В Пскове, Рязани, Камышине, Смоленске, Ростове-на-Дону, Брянске, Ульяновске, поселке Сосьва и селе Войново… Не только на малой родине героев — во всей России. Они так и останутся бойцами роты, которая не сдалась.Сегодня, 1 марта, в Псковскую область прилетел президент Владимир Путин — посетить 76-ю дивизию ВДВ и принять участие в мероприятиях памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибшей двадцать лет назад в Аргунском ущелье. В Москве памятные мероприятия, посвященные 20-летию со дня подвига псковских десантников, начались еще 26 февраля, а завершатся они сегодня в населенном пункте Череха Псковской области. Накануне, 28 февраля, делегация из более 100 родственников погибших десантников и представителей командования Воздушно-десантных войск побывала в Чечне. Там они побывали в селении Улус-Керт, близ которого на месте боя 6-й роты на высоте 776.0, установлен в честь павших воинов поклонный крест весом около 9 тонн выполненный из серого гранита. Посетили улицу в Старопромысловском районе Грозного, названную в честь 84 псковских десантников. Кто бы мог подумать 20 лет назад, когда Чечня представлялась сплошным стреляющим «котлом», в котором гибли тысячи людей, о подобном? А сейчас глава Чечни Рамзан Кадыров говорит: «Наш долг никогда не забывать имена героев, вечная слава бессмертной шестой роте, слава всем, кто погиб, защищая Россию». Понятно, что эти слова написаны каким-то спичрайтером, но он их ведь всерьез озвучивает. Всё-таки 20 лет — это большой срок.Собственно о Путине и его отношении к памяти героически погибших десантников. Приехал сам, не послал, например, командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, которому на днях вручил Звезду Героя России за участие в контртеррористической операции в Сирии. Путину нужны герои и он не просто вручает награды, но и, что немаловажно, чтит память о них. Пусть это происходит к каким-то датам, но павших солдат не забывает. Ещё в июле 2018 года он подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Можно, конечно, и поёрничать по этому поводу, мол на смену фронтовикам Великой Отечественной ищет замену в лице новых героев. Даже если это так, то ничего худого в этом нет.Путин назвал 6-ю роту «ротой героев». Однако звания Героя России были удостоены 22 человека, из выживших Звезда досталась только гвардии старшему сержанту Александру Супонинскому. Остальные 68 человек были награждены орденами Мужества. Награды разделили погибших псковских десантников посмертно — жены и матери погибших Героев России получают с 2006 года выплату по 25 тысяч рублей, остальные по 600 рублей в месяц. «Чем отличаются матери таких же сыновей, погибших в этом же или в другом таком бою?», — написали в открытом письме летом 2006 года (издание «Псковская губерния») Владимиру Путину матери погибших десантников. Понятно, что существует статут государственных наград и соответственные суммы полагающихся за них. В бою под Улус-Кертом вряд ли думали, как их наградят. Хотелось только выжить и выполнить приказ.…Родись тогда у десантников дети, сейчас бы их сыновья могли уже служить в армии. Судьба распорядилась иначе.На площади при главном входе на территорию 104-го полка псковской 76-й воздушо-десантной дивизии 1 августа открыт памятник воинам 6-й гвардейской роты, погибшим в Аргунском ущелье в Чечне. На полированной гранитной плите у их подножия высечены золотом имена всех героев-десантников. На фото: у памятника в день его открытия торжественным маршем прошли десантники. 2002 год (Фото: Владимир Малыгин/ТАСС)За 20 лет, которые прошли со дня их гибели в Аргунском ущелье Чечни, они стали легендой. Им поставлены памятники в Москве и Пскове, о них написаны десятки статей и книг, об их подвиге сняты фильмы «Русская жертва» и «Прорыв», сериал «Честь имею», поставлен спектакль «Воины духа», основанный на реальных событиях того боя. Фильм «Грозовые ворота», который 1 марта покажет Первый в память о псковских десантниках, на самом деле, по словам автора Александра Тамоникова, все совпадения сюжета с ходом реального боя на высоте 776.0 в 2000 году — случайны, так как бой произошел уже после того, как большая часть сюжета романа была написана. Но фильм — хороший, и ассоциируется именно с 6-й ротой.Спектакль «Воины духа» прошел в Москве на сцене «ВТБ-Арена» 29 февраля. Его премьера состоялась ещё в июле 2004 года в «Олимпийском» и спектакль пользовался огромной популярностью. Сейчас эту масштабную постановку технически обновили при поддержке Минобороны России и военный блокбастер посвященный событиям 20-летней давности, опять вызвал большой интерес у зрителей. Исполнителем главной роли комбата подполковника Марка Евтюхова, который принял на себя командира 6-й роты стал заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев. «Прошло долгое время, но эта роль не утихает. Этот поступок не может быть забыт», — говорил Дюжев перед началом спектакля.— Мы помним и чтим подвиг 26 бакинских комиссаров, 28 героев-панфиловцев, помним «афганцев», ребят погибших в локальных войнах и конфликтах, помним подвиг 9-й роты в Афганистане, 6-й роты в Чечне. У героизма нет срока давности, и в этом и заключается наша память о людях, которые ушли на небо выполняя свой долг, — говоритвтор идеи и либретто «Воинов духа» Игорь Исаков. — Вот сейчас прошло уже 20 лет с того момента, когда псковские десантники приняли неравный бой, но не дрогнули и не отступили. И через пятьдесят лет, и через сто наши потомки будут знать, что были люди, которые презрели смерть и честно выполнили свой воинский долг. Я уверен, что мы сейчас, поддерживая и напоминая о выживших в том бою Сашу Супонинского, Андрея Поршнева, всех других десантников, закладываем своеобразный урок мужества, который навсегда останется в сознании всех граждан нашей страны. Тех, которые всегда будут защищать и оберегать свою родину — Россию.О бое псковских десантников под Улус-Кертом лично мне довелось услышать буквально через несколько дней после случившегося. Эту историю поведал Андрей Лобанов, тогда ещё майор-десантник, который вместе с отрядом разведки пробивался на помощь 2-му батальону 104-го полка. Фактически вся кровавая схватка прошла перед его глазами и при непосредственном участии. Рассказывая подробности, боевой майор слегка заикался — то ли от полученной контузии, то ли от неулегшегося волнения.— Во второй половине дня 1 марта нам поставили задачу выдвинуться с высоты 1410 на выручку 6-й роты, — вспоминал Андрей Лобанов. — Спешно собрали две наших группы (майор Лобанов служил в 45-м полку спецназа ВДВ — «СП») плюс группу «Вымпел». Для усиления выделили две роты 106-й дивизии. Еще перед выдвижением заметили в районе села Заны большие железобетонные укрепления — перенацелили на них огонь. Ну, поехали. Тащились очень медленно, три километра шли чуть ли не полдня: спуск с горы был очень крутым, почти отвесным — градусов 70, не меньше. Плюс разведку приходилось вести тщательную, чтобы самим не нарваться на засаду.На высоту вышли еще днем, зашли на северный склон, поросший буковыми деревьями, закрепились. Рядом была Чертова высота — отметка 666. Обнаружили в этом районе множество троп, проложенных вьючными животными: было видно, что здесь прошла не одна сотня лошадей и ослов — это все боевики прорывались… Уже в сумерках вышли на дорогу, где закреплялся второй батальон. Было видно, что люди окапывались, готовились к обороне, но почему-то ушли. Было такое ощущение, что их что-то внезапно сорвало с мест. Стали осматривать местность — там все брошено. Бачки стоят наполовину с едой — даже доесть не успели… Но следов боя мы не обнаружили — ни стреляных гильз, ни следов от разрывов. Просто ушел батальон, и все.Мы закрепились, начали осматривать местность, и часть людей вышла к безымянному пупку. Вдруг крики «Аллах акбар!» слышны: боевиков вокруг тьма… Завязалась перестрелка, но тут по радио перехватываем слова Хаттаба в эфире: «Не вступать в бой. Прорываться вперед»". На соседней высоте с отметкой 776, где была 6-я рота, было видно много разрывов. Общая картина боя постепенно прояснилась. Вскоре столкнулись с отрядом боевиков, которые прорывались из ущелья…Одна наша группа заняла оборону и остановила «духов». Вторая стала осматривать место предыдущего боя: нужно было найти раненых и убитых. Ночь, стрельба со всех сторон, вспышки разрывов, но ребята держались хорошо. Засели на высоте с отметкой 787: она запирала много троп, по которым шли боевики. Позиция оказалась невыгодной — стали искать другую и послали вперед разведвзвод. А их уже поджидал передовой отряд боевиков — сплошь арабы-наемники. Бой был суровый: с нашей стороны — пять «двухсотых».Послали на подмогу роту, которая с ходу вступила в бой с «чехами»: это был караван, основные силы прорыва… Второму батальону крупно не повезло — основной удар пришелся на них. Боевики просто сминали людей массой — валом шли вперед, несмотря на потери. Сверхсрочник один, которого мы нашли (чудом в живых остался), рассказывал: «Комбата почти сразу убило. Замкомбата стал корректировать огонь артиллерии и принял решение вызвать огонь на себя». Многие погибли от огня своей артиллерии. Впрочем, шансов остаться в живых и так практически не было — боевики всех добивали выстрелом в лицо…75 человек их там полегло (о точных потерях ещё не было известно — «СП»), а боевиков — больше двухсот. Пятачок, на котором все события разворачивались, маленький — двести на двести метров. Я его осмотрел — там все перелопачено металлом. Никакие рэмбы не смогли бы здесь удержаться…В голове постоянно сидел вопрос: почему не было информации, что такая орава боевиков прорывается? Почему отвели третий батальон, который был рядом?.. Если бы были своевременные разведданные, таких огромных потерь можно было бы избежать. И наша подмога уже ничего не могла изменить в том бою… А ребята из шестой роты хорошо сражались. То, что им удалось сделать — героизм. Они задержали такую огромную толпу боевиков — это настоящий подвиг. Что бы там ни говорили, тост за русского солдата нужно всегда поднимать, и не только поминальный. Они того заслуживают……6-я рота ушла в вечность. Оставив о себе память мужества и стойкости. Рота, которая не сдалась.Виктор Сокирко