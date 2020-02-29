Поцелуй немецкого солдата и красноармейки на параде в 1939-м. Так ли это?

Вы удивитесь, насколько легко создаются и разлетаются по сети фальшивки. А может и нет – в XXI веке мы уже ученные. Так или иначе, фотография, на которой слились в поцелуе немецкий солдат и красноармейка, постепенно становится все более популярной. Ей уже иллюстрируют серьезные исторические материалы о взаимоотношениях СССР и Германии в 1939 году. Не раз видел в западных группах (и на одном отечественном форуме) указание, что снимок сделан 22 сентября 1939 года на параде в Бресте. Так ли это? Ну, давайте разбираться.Тема раздела Польши до сих пор болезненно воспринимается в России. Мол, ну не могли мы с фрицами дружить! Ладно, я даже не стану заострять внимание на всем этом, как-никак заметка о другом. Скажем так, 22 сентября 1939 года в захваченном Брест-Литовске действительно встретились войска вермахта и РККА. Кто-то считает, что был общий парад. Другие (включая бывшего министра культуры Мединского) готовы до последнего доказывать, что в городе состоялся церемониальный вывод немецких войск под наблюдением советских представителей. Так или иначе, на трибуне стояли их генерал Гудериан и наш комбриг Кривошеин, советские танкисты наблюдали за происходящим и в целом атмосфера царила непринужденная. Так могли тогда случиться поцелуй немца и нашей красноармейки?Пин с Pinterest с рассказом про поцелуй на парадеДа нет, конечно. И тут я перехожу к неприятному – к фальсификации истории. Снимок, который теперь мелькает то тут, то там, на самом деле был сделан в 2007 году в Севастополе. И он изначально цветной. Кто-то специально сделал его черно-белым и убрал лишние детали. На фото – судя по отзывам очевидцев, муж и жена, москвичи, специально приехавшие в Крым на историческую реконструкцию решающей битвы за Севастополь в мае 1944-го. Об этом мероприятии даже сохранился сюжет Первого канала. Происходило всё на Сапун-горе.Та самая реконструкция в мае 2007-го. Фото: forum.sevastopol.infoРеконструкторы – люди дотошные. Как в том же сюжете Первого канала рассказывал один из «фрицев», у многих – настоящие каски и суконная форма, максимально приближенная к настоящей. Правда, некоторые горе-скептики не верят в объяснения о исторической реконструкции в Крыму. На одном форуме некто даже писал: «Ваша версия не складывается, в предложенном вами видео такого кадра нет. И по простой причине – жена так не целует мужа, ну хоть бы обняла немца, что ли?»Хм-м. Ну, жены целуют мужей по-разному. Что касается конкретно этой пары, то вот вам их фото вместе, в цвете – сохранились, к счастью. Происхождение фейка уже трудно отследить. Скорее всего, он возник благодаря румынской публикации о параде/церемониальном выводе, где фотография немца и красноармейки, уже черно-белая, используется наряду с подлинными кадрами из 1939 года. Ну а потом снимок пошел гулять по сети – попал в Pinterest, паблики, Reddit. И вот уже приходится писать такую статью. В общем, не спешите верить своим глазам. Вас могут попытаться обмануть в любой момент.источник