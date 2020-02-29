Боевикам удалось вклиниться в линию обороны САА западнее города Кафранбел

На территории провинции Идлиб в Сирии боевики предприняли очередную попытку наступления на позиции сирийских правительственных сил. Заняв при поддержке турецких войск Серакиб и важную транспортную развязку М4-М5, боевики переключились на южное направление.Джихадисты при поддержке турецкой артиллерии и ударных БПЛА смогли вклиниться в линию обороны САА западнее Кафранбела. Боевикам удалось овладеть несколькими населёнными пунктами, включая Дар-аль-Кабир, Аль-Халуба и др.Турецкие беспилотники нанесли удары по городу Кафранбел, который пока остаётся под контролем сирийских правительственных сил.Стало известно о том, что накануне вечером ударом с воздуха турки разбомбили конвой САА в районе населённого пункта Хас к востоку от Кафранбела. Сирийские войска выдвинули подкрепление к тому участку фронта, где боевики предприняли наступление, однако действия вооружённых сил Турции этому подкреплению не дали возможности подойти в районе Кафранбел-Хаззарин.На этом фоне публикуются кадры с толпами сирийских беженцев, которых пытаются сдерживать греческие пограничники. По последним сведениям, несколько тысяч беженцев уже смогли преодолеть греческий кордон с территории Турции, ещё около 3 тысяч человек готовы это сделать в ближайшее время.Тем временем в издании Turkish Minute вышел примечательный материал о том, что с двумя братьями одного из погибших на днях в Сирии турецких военнослужащих (Акифа Аксадага) было прекращено действие военных контрактов (их уволили из турецкой армии). Выяснилось, что представители семьи Аксадаг являются сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена, получившего убежище в США. Напомним, что несколько лет назад сторонники Гюлена при поддержке Вашингтона пытались совершить военный переворот в Турции и сместить Эрдогана с президентского поста. В упомянутом издании сообщается, что на сегодняшний день в турецких тюрьмах по делу о попытке переворота находятся не менее 30 тысяч человек.источник